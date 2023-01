Spacciava al parco Miralfiore. Arrestato a Falconara con droga

La squadra mobile di Pesaro ha arrestato un 30enne nigeriano che alcuni mesi fa era stato visto spacciare nel parco Miralfiore. Una volta identificato attraverso le varie telecamere, gli agenti sono risaliti alla sua residenza trovandola nella vicina cittadina della provincia di Ancona. Qui, con l’aiuto della polizia dorica, gli agenti della Mobile hanno fatto irruzione nella casa dove vive il giovane nigeriano trovando almeno 3 etti di marijuana. L’uomo è stato immediatamente arrestato, per poi vedersi convalidare il provvedimento. E’ stato messo in carcere. Un’altra perquisizione a carico di un connazionale del primo non ha avuto riscontro.