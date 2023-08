Spacciava davanti alla Memo: arrestato

di Elisabetta Rossi

Spacciava hashish davanti alla Memo, la mediateca Montanari, in pieno centro storico. Ma a mandargli in fumo la vendita ci ha pensato una pattuglia dei carabinieri di Fano. Preso con le mani nel sacco, mentre stava passando la dose al cliente, i militari gli hanno fatto scattare le manette ai polsi. Arrestato e messo ai domiciliari, ieri il pusher, un fanese di 42 anni, ha spiegato al giudice di spacciare perchè è invalido e non ha soldi e neppure un lavoro. L’imputato era stato gravemente ferito (cieco da un occhio) durante una lite scoppiata in un bar qualche anno fa. Un gruppo di giovani lo aveva colpito con uno sgabello al volto provocandogli la perdita della vista. Dopo la convalida dell’arresto, ieri il 42enne ha patteggiato la pena a 6 mesi e 1200 euro di multa. Tornato in libertà, ha avuto la misura di presentarsi in caserma per la firma una volta a settimana.

Erano le 22 dell’altra sera quando una pattuglia dei carabinieri ha notato davanti alla Memo quei due uomini. E soprattutto quel rapido passaggio da una mano all’altra. Non c’è voluto molto per capire che c’era sotto qualcosa di illecito. Entrati in azione, hanno infatti scoperto che si trattava di una dose di hashish. Il pusher aveva un altro po’ di quantitivo nel marsupio. Da lì la perquisizione è continuata a casa del 42enne, il quale ha collaborato consegnando altro fumo che si trovava su un tavolo. Trenta grammi in totale, la sostanza sequestrata. Per l’uomo è scattato l’arresto ai domiciliari per detenzione a fini di spaccio.

Ieri, finito davanti al giudice Andrea Piersantelli, il 42enne ha ammesso la sua responsabilità e dato la sua giustificazione. "Sono invalido al 75%, cieco da un occhio a causa di quell’aggressione al pub, e ho una gamba devastata dalle ulcere - ha detto - ho provato a cercare lavoro, ma non trovo niente viste le mie condizioni. Vivo con una pensione di invalidità di 300 euro al mese. Ho spacciato per necessità". Dopo la convalida l’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Dionigi, ha patteggiato la pena che una volta definitiva sostituirà con lavori di pubblica utilità con un’associazione di volontariato. Il pm Maria Letizia Fucci aveva chiesto per lui i domiciliari, ma il giudice Andrea Piersantelli ha ritenuto che fosse sufficiente l’obbligo della firma. Al termine dell’udienza, il 42enne è tornato in libertà.