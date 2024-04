Spaccio a Pasqua al parco 5 Torri. I residenti: "No a un altro Miralfiore"

Non più e non solo Parco Miralfiore, per il quale si sta conducendo una battaglia da anni per la legalità e la fruizione libera dallo spaccio della droga. Ora l’area dello spaccio in città pare essersi allargata fino ad arrivare al parco delle 5 Torri, di fianco al Diamante dove gioca la squadra di baseball, nel lato di via Palestro. Sono da poco passate le 16 del giorno di Pasqua. Nel parco a quell’ora ci sono bambini che giocano nell’area attrezzata, altri che scorazzano in bicicletta con i loro genitori lungo il sentiero asfaltato che taglia l’area verde, ma anche famiglie sedute nelle panchine che stanno riposando dopo l’abbuffata pasquale. Non ci sono boschi, né siepi dove nascondersi, semplicemente prati frequentati dalle persone, alcuni a passeggio con il proprio cagnolino al guinzaglio.

Tra i frequentatori del parco in questa circostanza anche due persone, una di colore dal fisico palestrato, un altro probabilmente sudamericano. Camminano senza dare troppo nell’occhio, chiacchierando fra loro, vicino alla rete di recinzione del campetto da calcio che si trova adiacente al campo di baseball. Sono ben vestiti e nessuno ci fa caso se non quando lasciano cadere nell’erba un involucro bianco che rimare nascosto nel prato per poco tempo. Poco dopo infatti passa di lì un altro ragazzo di colore che lo raccoglie e se ne va con la sua bicicletta. I due nel frattempo si allontanano verso l’esterno del parco.

Ma qualcuno li ha notati anche se non ha fatto in tempo a segnarsi le targhe delle auto. "Non è stata una bella scena – dice una signora che frequenta il parco – stiamo notando anche noi a volte la presenza di persone sospette in questo parco che fino a qualche mese fa sembrava sicuro. Ora invece c’è uno strano movimento, persone che arrivano, si incontrano, si scambiano qualcosa, forse confidando sul fatto che non è un’area troppo controllata, visto che qui lo spazio è aperto. Non sarebbe male aumentare i controlli anche qui, non c’è solo il parco Miralfiore, anche questa zona è frequentata dalle famiglie e dai giovani che qui vengono a giocare a calcio o a volte semplicemente a passare un po’ di tempo insieme nelle panchine".

Un allarme che riguarda anche gli anziani: Sì, siamo preoccupati anche noi – aggiunge la signora – ci sono anche tanti anziani che trovano in questa area verde un luogo dove passeggiare senza il rischio di essere investiti dalle auto e riposandosi, chiacchierando tra le panchine. Insomma una zona che merita attenzione, prima che la situazione possa degenerare come è accaduto con il parco Miralfiore. Del resto qui controllare dovrebbe essere più facile, quello che abbiamo visto nel pomeriggio di Pasqua è accaduto alla luce del sole, e potrebbe accadere ancora. Chiediamo alle forze dell’ordine di presidiare anche questa oasi di tranquillità"