Spaccio ai minorenni. Il capobanda si smarca

Il capo della banda di spacciatori è un magrebino di 19 anni, che abita con la sua famiglia a Pesaro. Da minorenne ha conosciuto diversi istituti di reclusione, da maggiorenne ha alzato il tiro estorcendo denaro con la violenza: botte, calci, pugni. Secondo i carabinieri, il 19enne spaccia 5 chilogrammi di hashisc al mese, trasforma i minorenni che consumano droga in spacciatori a loro volta, minaccia di morte chi sgarra, impone ai genitori dei minorenni di pagare migliaia di euro al posto dei figli, non esita a prendere anelli e collane dei genitori dei minori come forma di pagamento della droga. Per gli inquirenti, questo personaggio "usa sistematicamente la violenza e la minaccia per alimentare i suoi affari illeciti dimostrando una pervicacia a delinquere non comune". Ieri, il 19enne è stato portato in tribunale (il giovane è rinchiuso in carcere da una settimana) per essere sottoposto ad interrogatorio di garanzia (difeso dall’avvocato Marco Defendini in sostituzione della collega Ippolito). Ha risposto ad alcune domande cercando di "ridimensionare" il suo ruolo nella vicenda dello spaccio che vede indagati altri due giovani, un albanese considerato complice e picchiatore (tuttora in carcere) e un altro sodale poi fuggito a Milano perché debitore a sua volta del capo banda per 5000 euro. Quest’ultimo ha il divieto di fare ingresso nelle Marche. Il magrebino, nelle varie intercettazioni, si definisce il "padrone di questa c... di città di Pesaro", "io so tutto quello che fai e che hai fatto, se non paghi chiamo un sinti che ti ammazza per 2000 euro", oppure al padre di un minorenne "se non mi porti i soldi ti accoltello". I modi sono spicci ma ieri, davanti al gip, avrebbe cercato di "contestualizzare" quelle dichiarazioni riconducendole ad un contesto particolare. Le vittime, quasi tutte minorenni, avevano una paura folle di denunciare le continue estorsioni di denaro tantomeno le conseguenze dei pestaggi, come fratture del naso ed ecchimosi in tutto il corpo. E come loro, temevano ritorsioni i genitori che non accettavano di fare denuncia ma non hanno potuto fare a meno di chiamare i militari nell’estate scorsa quando hanno visto il figlio terrorizzato. Partite le intercettazioni, è emerso il modus operandi del terzetto e le loro minacce ai minorenni. Sempre ieri, gli altri due indagati (difesi dagli avvocati Leonardo Chiocci e Alessandro Pagnini) si sono avvalsi della facoltà di non parlare.

ro.da.