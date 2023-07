"Spaccio coca perchè non ho più la disoccupazione"

"Spaccio cocaina perchè ho finito i soldi della disoccupazione". Da operaio a pusher. Per necessità, a suo dire. Ma ad ogni modo è stata una carriera brevissima, quella nel mercato della droga, di un albanese 36enne, residente a Tavullia. A stroncargli il business ci hanno pensato i carabinieri di Cattolica sabato notte. Lo hanno notato in un parco, fermo in auto. Alla loro vista si sarebbe innervosito e i militari hanno subito capito di aver fatto tana. In macchina, nel vano portaoggetti gli hanno ritrovato 3 dosi di cocaina per 2 grammi in totale e 95 euro. La perquisizione è proseguita nella sua casa a Tavullia. Qui i carabinieri hanno rinvenuto circa 60 grammi di polvere bianca nascosta in una scatola di riso nella dispensa della cucina. Intanto, il suo cellulare squillava di continuo. Erano i tossici intenzionati a comprare la loro dose di sballo. Scattate le manette, il 36enne è finito ieri mattina in Tribunale per la direttissima. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice gli ha dato l’obbligo di dimora a Tavullia come chiesto dalla procura. L’imputato (che ha precedenti per furti) ha spiegato di spacciare perchè aveva bisogno di soldi. Il suo difensore, l’avvocato Massimiliano Orrù di Rimini ha già annunciato di patteggiare la pena a un anno e 10 mesi che punta a sostituire con lavori di pubblica utilità.

e. ros.