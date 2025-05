Spaccio di cocaina tra Pesaro e Urbino: scattano tre arresti

Una rete di spaccio ben organizzata, auto a rotazione, scambi fulminei e una base operativa nascosta tra Pesaro e Urbino. Ma il gioco è finito sabato sera, quando i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato tre albanesi, tra i 22 e i 25 anni, colti in flagranza mentre vendevano cocaina. L’operazione ha portato anche al sequestro di 100 grammi di polvere bianca e oltre 1.200 euro in contanti.

I militari in borghese nei giorni precedenti avevano notato uno strano viavai: giovani albanesi sempre a bordo di auto diverse, movimenti sospetti e scambi veloci con presunti acquirenti. Sabato sera un giovane è stato visto effettuare alcuni giri di perlustrazione in auto, prima di fermarsi e cedere un involucro a una ragazza che, fermata immediatamente, è stata trovata in possesso di tre dosi di cocaina.

Poco dopo, lo stesso spacciatore è stato intercettato mentre si univa ad altri due connazionali su un’altra vettura in periferia. Il controllo ha confermato i sospetti: 600 euro nascosti nel sedile, 7 grammi di cocaina addosso al conducente e altri 20 grammi ben nascosti in punti diversi del veicolo. Il passeggero, a sua volta, portava con sé altri 700 euro in contanti, e non ha fornito alcuna spiegazione agli investigatori.

La perquisizione si è estesa a un appartamento di Urbino, il loro quartier generale. Qui i carabinieri hanno trovato tutto il necessario per confezionare la droga: bilancini, bustine, una macchina per il sottovuoto. E poco fuori casa, in una siepe, nascosta tra i cespugli, i militari hanno trovato una scatola di plastica con altri 75 grammi di cocaina, confezionati con lo stesso metodo di quelli trovati in auto.

L’accusa è quella di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia.