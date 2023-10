Spaccio e fuga nel corso. Catturato un minorenne

Proseguono senza soluzione di continuità i controlli delle Forze dell’Ordine in piazza Amiani, sempre più presidiata da uomini e donne (di Arma, Commissariato e Polizia Locale), in divisa ed in borghese, per contrastare quel fenomeno di microcriminalità che negli ultimi tempi è degenerato e sempre più segnalato dai commercianti. Anche con molta preoccupazione, visti i recenti episodi di violenza che si sono verificati in quella parte del centro centro storico, tra bande di ragazzini ma anche tra adulti.

Nelle ultime settimane si sono così intensificati i controlli (che sono volutamente anche massicci e ben visibili) a stranieri e minori che bazzicano quei giardini, come altri luoghi critici della città: Pincio, Rocca e Vallato. Dall’ultimo, mercoledì, è nata una colluttazione terminata in un inseguimento a piedi lungo il corso e nell’arresto di un 17enne africano. Erano da poco passate le 16.30 quando i carabinieri della Stazione di Fano, al comando del luogotenente Mario Facciolla, hanno fermato un 15enne fanese, mentre si stava allontanando da una panchina situata dietro alla Memo, sulla quale era stato seduto per un po’. Poco prima, infatti, l’avevano visto conversare con un giovane straniero e scambiarsi una stretta di mano sospetta.

Alla specifica richiesta dei carabinieri, intimorito dalle divise, il 15enne ha subito consegnato loro la dose di hashish che aveva appena acquistato e così, i militari, sono andati a controllare anche l’altro giovane. Non ha opposto resistenza il marocchino, quando i militari gli hanno chiesto se avesse altre dosi con sé, oltre a quella appena ceduta al 15enne. Ne aveva e gliele ha consegnate subito. Ma quando i carabinieri gli hanno detto "adesso vieni con noi in caserma", il giovane li ha spintonati per guadagnarsi una via di fuga. Ha iniziato così a correre più veloce che poteva, il marocchino, lungo il corso, direzione nord, con i militari alle spalle che gridavano "fermatelo". E così, nella strettoia del cantiere davanti al Sant’Arcangelo, un fanese in bicicletta si è messo di traverso, colpendo con la ruota il fuggitivo che è caduto a terra. Non ha fatto in tempo a rialzarsi, che aveva su di sé i carabinieri. Nel divincolarsi dalla loro presa, ha colpito un militare ferendolo lievemente.

Immediate sono scattate le manette, per spaccio e lesioni. E così il giovane è stato condotto prima in caserma e poi accompagnato, a seguito della fragranza del reato di spaccio commesso, al Centro di Prima accoglienza di Ancona, dove ora si trova, di fatto in arresto, sebbene minore.

ti.pe.