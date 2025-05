Spaccio al Miralfiore, fugge e colpisce un carabiniere: arrestato con la droga

Pesaro, martedì 6 maggio 2025 - Spaccio, inseguimenti e un'aggressione ai danni di un carabiniere. È quanto accaduto lunedì mattina nei pressi del parco Miralfiore, dove un uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'intervento rientra nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino, in vista della stagione estiva. L'attenzione si è concentrata in particolare sulle zone più sensibili della città, come il parco Miralfiore e l'area attorno alla stazione ferroviaria, più volte al centro di episodi di degrado e criminalità. A finire in manette è stato un cittadino straniero senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di droga a una giovane del posto. Alla vista delle divise, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato raggiunto poco dopo, non senza opporre resistenza: durante la colluttazione ha colpito con un pugno uno dei carabinieri.

La perquisizione personale ha portato al sequestro di 8 dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 9 grammi. Dopo la notte trascorsa nelle camere di sicurezza del Comando provinciale, l'arrestato è comparso questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Pesaro: l'arresto è stato convalidato e l'uomo ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Nel corso dello stesso servizio, che ha coinvolto 20 militari, due unità cinofile e anche i Carabinieri del 6° Battaglione Toscana, sono stati segnalati alla Prefettura due giovani trovati in possesso di hashish. Uno dei panetti, del peso di circa 100 grammi, è stato rinvenuto all'interno di un bar nei pressi della stazione ferroviaria, abbandonato alla vista dei controlli.