Spaccò lo studio del suo dentista, rivoleva i soldi indietro: condannato

Condannato ieri a 9 mesi di reclusione per danneggiamenti e lesioni personali e a circa 10mila euro di risarcimento danni un cliente dello studio dentistico Mingione di Pesaro. Nel maggio del 2021, il cliente Salvo Calise era entrato nello studio buttando tutto all’aria lamentando un presunto lavoro all’arcata dentale fatto male. Che in realtà non risultava affatto. Voleva indietro però anche il denaro pagato per il tipo di prestazione, circa 18mila euro. Preso dall’ira, sembrava irrefrenabile con sedie, macchinari e vetrate fatte in tanti pezzi. A fermarlo è stata la polizia, chiamata dai dentisti, che lo ha bloccato a fatica prima che continuasse nella sua opera distruttrice.

Subito dopo è partita la querela da parte dei professionisti (tutelati dall’avvocatessa Silvia Pezzolesi) nei confronti del loro ex cliente che ha portato all’apertura del processo conclusosi ieri con la condanna del Calise, difeso d’ufficio dall’avvocato Andrea Bianchi, il quale ha sostenuto di non ravvisare gli estremi di reato contestati chiedendone l’assoluzione.

La pubblica accusa invece ha sostenuto che la reazione dell’imputato era stata del tutto spropositata e che le perizie non hanno dimostrato per nulla il danno professionale e pertanto andava condannato con risarcimento dei danni. Il giudice ha ritenuto di condannare l’imputato, che non era presente in aula né ha mai cercato di contattare il legale, a 9 mesi di reclusione e al risarcimendo dei danni.