Spaghetti alle vongole e sapori portolotti alla Baita

Se la domenica di Pasqua andata alla "Baita" troverete come benvenuto la crescia di Pasqua fatta in casa con l’uovo benedetto e un buon salame e il sorriso della Gina. Cosa c’entra questo biglietto da visita contadino in un ristorante di pesce? "Perché le nostre origini sono contadine e andare per barchini è come andare nell’orto a raccogliere primizie". Parola di Toni Di Filippo (foto con il figlio Maicol) che ogni mattina va a fare la spesa nelle piccole barche sulla banchina per rifornire un locale per lupi di mare dove anche nel giorno di Pasqua si mangia alla carta secondo le proprie esigenze e soprattutto i propri gusti: dagli spaghetti con le vongole e la bottarga, vero cavallo di battaglia della Baita, ai paccheri con l’astice, alla carbonara di mare, solo per citare qualche esempio dei primi. A cui si affiancano gli antipasti e i secondi del pescato del giorno: sardoncini scottadito, alle canocchie al vapore, cefalo adesso farcito con i carciofi, alla grigliata o alla frittura. La vera cucina del porto.

d. e.