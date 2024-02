Spaghetti con trito di mentuccia. E strozzapreti di sana amatriciana

Pasta e olio. Guardateli. Sono due ingredienti nudi. Non parlano. Non si muovono, non hanno il fascino seducente del vino di cui paiono parenti poveri. Se ne stanno lì, nella dispensa, o nel piatto, nell’attesa di essere consumati a volte più per sfamare che per piacere. Ma se sappiamo ascoltarli e guardarli, questi due alimenti (ricordiamoci che l’olio extravergine è un cibo, è materia viva che vive non a lungo, è vero, che tende a deperire con gli anni al contrario del vino, ma che consumata nei primi due può darci straordinarie sensazioni) possono rivelare qualità sorprendenti. Dunque, per scoprire la bontà di una delle aziende locali più vere, agitate un sacchetto di pasta Guerrieri: da quello contenente gli strozzapreti arriva una nota acida minerale che richiama terreni argillosi, profondi, misti a calcare, quindi note penetranti nocciolate con echi di mallo di noce e mandorla. Una volta in pentola e scolata, è una pasta che mantiene snellezza e finezza e che potrete unire al sugo di "finta" amatriciana che avrete preparato facendo appassire qualche velo di cipolla in salsa di pomodoro, cuocendo il guanciale a parte in grill e aggiungendolo solo dopo averlo asciugato con carta scottex. Potete guarnire con olio extravergine di oliva Guerrieri da cultivar di raggiola, frantoio e ascolana, dalle note verdi di erba tagliata e foglia di pomodoro.

Ora agitate e aprite un sacchetto di spaghetti Guerrieri dall’aspetto lucente e dai profumi di tarassaco e margherita gialla che poi evolvono in note balsamiche di erba medica, menta e fieno di eucalipto. Bolliteli, scolateli e amalgamateli in olio extravergine di leccino Guerrieri, dalle fragranze floreali e dal retrogusto leggermente ammandorlato, condendo con un pesto di erba cedrina, menta piperita, timo e salvia unitamente a pinoli, noci e pecorino fresco a dadini . Masticateli, avrete carne di campo, con il glutine che squama proteine, cedendo il suo muscolo lentamente, assieme alla crema vegetale che è questo olio extravergine, capace di indorare la pasta, avvolgerla e vestirla di dolcezza. Pasta e olio, semplicemente buoni.

d.e.