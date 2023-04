Spaghetto con il panciotto

La pasta va respirata per carpirne il segreto di bontà. Lo spaghetto senatore Cappelli di Carlo e Carla Latini va agitato nella confezione e snudato: apritela e accostatevi. Salgono profumi di mineralità calcarea e argillosa, e quindi note di lupino ed erba medica. La nuvola olfattiva si alza voluminosa, si intuisce già dall’olfatto che lo spaghetto è verticale e carnale e che viene dalla terra, non dall’industria. Ancora: il profumo evolve in tostatura di mandorla primaverile e in mallo di noce, per poi tornare, una volta che il fuoco olfattivo è alimentato dall’ossigeno, ovvero una volta che gli spaghetti crudi hanno preso aria, ad esprimere altezze: profumo finissimo di fieno di eucalipto. Ce n’è abbastanza per stringere delicatamente lo stelo, cioé lo spaghetto Cappelli, in mano. La porosità della pelle gioca con quella della pasta che è ruvida e piena, rigida nella sua originale personalità, ma al contempo ripiena di vitamine, glucosio e carboidrati complessi, che, al contrario degli zuccheri, ci danno energia a lento rilascio. Energia: piegate questo spaghetto, lo scoprirete muscoloso. Continuare a carezzarlo, capirete che è anche ripieno, proteico, qualità che poi si svela una volta cotto. Ma fare attenzione: non sprecatelo nell’acqua bollente, semplicemente scottatelo lì per alcuni minuti, diciamo cinque, sei, finendo poi la cottura nel sugo che nel frattempo avrete preparato. Facciamo una finta amatriciana: pomodoro con scalogno. Togliete dunque lo spaghetto Latini dalla pentola di acqua bollente dopo alcuni minuti e continuatene la cottura nel sugo, allungando se necessario con un po’ della sua acqua. Scoprirete allora che questo spaghetto si nutre del suo condimento, vestendolo tutto: dentro e fuori. Scolatelo, guarnite con un filo di olio extravergine di leccino, pecorino stagionato, e assaporate la stupefacente semplicità di questo piatto. Lo spaghetto Latini è proteico, gonfio di umore, come mangiare una carne vegetale. Al gusto è cremoso, avvolgente, di sapidità minerale. Il morso è quasi croccante, se lo avete scolato al dente, e non vi lascia mai. Uno spaghetto con il panciotto.

Davide Eusebi