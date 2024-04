Spal e Ancona avvantaggiate. Pesaro ‘punta’ la Recanatese

Una gara a tirarsi fuori dalla bagarre. Nel girone B la corsa salvezza ha visto nelle ultime giornate assottigliarsi il lotto. Nella mischia sono rimaste in 6, dalla Spal alla Fermana. Tanti saluti a Pineto, Entella e Sestri Levante che hanno saputo mettersi in salvo per tempo, anche se per l’aritmetica manca ancora qualcosa. Quella dei corsari liguri l’impresa più clamorosa: 4 vittorie e un pari nelle ultime 5 giornate, dopo che avevano perso le 4 precedenti. Sull’Entella, organico alla mano, c’era poco da dubitare. Mentre il Pineto è andato avanti a pareggi, sfruttando la dote precedente.

Ora, guardare il calendario è perfino inutile: chi vuole salvarsi deve vincere e basta. E le squadre di cui sopra, così come la Fermana reduce dal prestigioso successo sul Rimini, dimostrano che si può farlo contro chiunque. Motivazioni e convinzione sopra tutto. La quota salvezza resta posizionata intorno ai 42 punti. Al di là dell’organico di indubbio valore, la Spal è la migliore indiziata: per classifica e per calendario, se non altro per i bonus casalinghi. Anche l’Ancona di Boscaglia avrà alcuni assist: nessuno scontro diretto, due gare interne possibili, due trasferte non proprio proibitive. Decisamente più difficile il compito della Recanatese (contro 3 delle prime 5), la squadra su cui realisticamente potrebbe fare la corsa la Vis. Per scavalcarli, i biancorossi dovranno fare un punto in più dei leopardiani, visto che a parità di scontri diretti sono avanti nella differenza reti generale. Vale la pena ricordare che il quint’ultimo posto garantisce la salvezza diretta in caso di + 9 dalla penultima.

Al momento i dorici sarebbero salvi (+10 dall’Olbia), ma i sardi devono recuperare una gara. Domani si gioca Rimini-Olbia (ore 20,30) e la Vis di Stellone osserva senza dubbio con un certo interesse.