Spal in cerca di punti cruciali contro Vis Pesaro: Stellone e Baldini pronti alla sfida

"Quella contro la Spal sarà una partita difficilissima. Affronteremo una squadra composta da ottime individualità. Nelle scorse stagioni, alcuni di loro, giocavano in categorie superiori ma nonostante ciò hanno transitato per tutto l’anno in zona playout, non riuscendo mai a mettersi alle spalle i momenti difficili". Uno Stellone che descrive l’avversario di lunedì con un certo timore. Una diffidenza, quella del tecnico biancorosso, dovuta soprattutto alla situazione critica che gli estensi stanno vivendo in classifica (terzultimo posto che equivarrebbe ad un playout da dover giocare in una posizione di svantaggio): "A differenza nostra la Spal è alla disperata ricerca di punti. Ne hanno bisogno per scalare la graduatoria. Giocheranno con la bava alla bocca. Ferrara è inoltre una bella piazza,con un allenatore bravo, che in questo ultimo periodo sta raccogliendo meno del dovuto".

Uno Stellone che tuttavia si rivolge dolcemente nei confronti dei due ragazzi che nella prima parte di stagione erano aggregati alla sua ciurma: "Molina è un giocatore a cui vogliamo bene. Con me si è sempre comportato in maniera ottimale,dando tutto sé stesso nelle partite in cui è sceso in campo. È un giocatore che mi piace. A gennaio è approdato a Ferrara poiché desiderava più spazio che ora sta ben sfruttando con la Spal". A gennaio nella stessa operazione che portò Molina in biancoazzurro fu’ coinvolto anche Nina: "Christian è un ragazzo speciale. Anche lui aveva chiesto di avere più chance di giocare. A Pesaro era un po’ chiuso poiché davanti a lui c’erano giocatori del calibro di Pucciarelli, Paganini, Di Paola e Obi. Proprio come Molina oltre ad essere un ottimo calciatore è anche un ottimo ragazzo. Prima della gara saluteremo entrambi con grande affetto".

Risulta invece ottimista,in vista della gara di Pasquetta, l’allenatore estense Francesco Baldini: "Nelle ultime giornate ci è soltanto mancata un po’ di precisione in più sottoporta. A Pesaro vogliamo vincere pur senza Mignanelli, Bassoli e Arena".

37° giornata: Domani alle 15:00 Sestri Levante-Ascoli; Ternana-Pianese; Gubbio- Milan Futuro; Legnago -Pescara; Arezzo- Lucchese; Pontedera - Rimini; Campobasso -Perugia; Vis Pesaro - Spal; Torres-Carpi, Pineto-Entella

Classifica: Entella 81,Ternana 70, Torres 65, Pescara 61, Arezzo 58, Vis Pesaro 56, Pineto 55, Pianese 53, Rimini 50, Pontedera 45, Gubbio 45, Carpi 44, Perugia 44, Campobasso 40, Ascoli 39, Lucchese 36, Milan Futuro 33, Spal 31, Sestri Levante 27, Legnago 26

Lorenzo Mazzanti