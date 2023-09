Spalline e kimono. La giacca si reinventa

Non fa in tempo a finire una settimana della moda che ne inizia un’altra. E quindi come le ciliegie non si smetterebbe mai e da Milano tutto si trasferisce a Parigi. Ma rimaniamo nella città della Madonnina perché proprio all’ombra del Duomo, bagnato dai Navigli e tra gli ‘hub’ di Mecenate la nostra provincia è andata in passerella. Lo stilista di Cantiano Angelo Cruciani, con il suo marchio Yezael. ‘Infinite Collection’ il nome della collezione che ha sfilato due volte. Spalle e spalline. Vestiti morbidi oversize con una struttura che mixa kimono e samurai, giacche corte ma dalle spalle larghissime. Pantaloni classici dai volumi street, vita bassa e canotte da sera. L’evoluzione della giacca passa per strutture che si appoggiano sul corpo o versioni formali maschili del monospalla da gladiatore. Le tinte? Dall’azzurro al blu notte per passare dal grigio ottico al nero, con incursioni di salvia e petrolio, bianco latte e rosso fuoco.

I tessuti? Tante fibre naturali derivate dal legno come il lyocell o di bamboo. All’interno del cortile rinascimentale di Palazzo Insibardi hanno sfilato i primi 20 look della collezione, che verrà poi inglobata a quella dell’uomo per un grande show conclusivo in Cina il 9 novembre. A Lineapelle invece Cruciani, che è vegetariano e potrebbe sembrare un ossimoro, ha portato "una sfida personale, con un anno di lavoro dall’invito per trovare la possibilità di relazione con un materiale mai utilizzato dal brand". Le pelli scelte sono state di scarto alimentare e purificate un mese intero prima di essere utilizzate. Beh direi un bel salto crescente, rimanendo un sogno. Penso a Peter Pan di James Matthew Barrie come libro della settimana. Il profumo? Un infuso di kiwi e fondo boschivo, perfetto in questo autunno non ancora sbocciato.

#FashionissimoCarlino