Spalluto sbanca Lucca Comics. Il suo ’Deep mind’ supera tutti

Era andato a Lucca per fare da relatore in un convegno su giochi investigativi e pensiero critico ed è tornato con uno tra i quattro maggiori riconoscimenti italiani in ambito ludico. L’urbinate Alessio Spalluto ha vinto la 14ª edizione del Premio Remo Chiosso per il miglior gioco inedito di conversazione, bluff e deduzione sociale, che Gamestudio assegna ogni anno durante il Lucca Comics&Games, il più grande festival del fumetto, gioco, videogioco, cinema, Tv e illustrazione del Paese.

In realtà, Spalluto, odontoiatra che da anni progetta giochi per passione, sapeva di essere nella rosa ristretta dei candidati, ma il nome del vincitore è stato annunciato solo durante la fiera e, alla fine, è stato il suo "Deep Mind" a prevalere.

"Avevo già ricevuto dei premi, però questo è il primo di tale caratura – spiega –. È una bella soddisfazione". Chiosso fu uno dei pionieri della diffusione della cultura ludica in Italia, insieme ad Antonello Lotronto, e il riconoscimento a lui intitolato è riservato ai giochi di bluff, deduzione sociale e conversazione perché fu il genere in cui si specializzò. "Due titoli sono premiati: uno edito e uno inedito – spiega Spalluto –. La giuria riceve tante candidature, durante l’anno, e prova ciascun gioco, il che è encomiabile. Ci sono criteri di selezione estremamente complessi, come la trasversalità, la durata – preferibilmente non eccessiva – delle partite e il favorire la conoscenza tra giocatori. I prototipi vanno inviati entro inizio settembre e, a ridosso del Lucca C&G, che è a inizio novembre, sono comunicati i finalisti: oltre a Deep Mind, c’era un gioco proposto da tre autori che avevano già vinto il Chiosso. Al mio titolo ho lavorato per circa due anni e non era nato per un concorso. È un gioco di deduzione con un elemento piscoanalitico alla base, in cui i partecipanti (da 4 a 9) devono dedurre i ruoli, che sono nascosti, degli altri giocatori. La particolarità è che tutte le meccaniche si risolvono con l’uso delle macchie di Rorschach".

Ora, Deep Mind entra nell’ultima fase, il percorso per arrivare alla pubblicazione, e Spalluto dice che sia "molto probabile che lo vedremo sul mercato il prossimo anno". L’urbinate sta però lavorando anche ad altri progetti, tra cui uno incentrato su una tradizione cittadina: "In cantiere ho un gioco di ruolo ucronico, in fase di test, e quello sugli aquiloni, che spero di vedere presto pubblicato, magari già per la Festa dell’aquilone 2024. È pronto, si tratta solo di trovare una casa editrice".

Nicola Petricca