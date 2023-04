Pesaro, spara dal balcone con la carabina. “Volevo provarla”

Pesaro, 2 aprile 2023 – Arriva una telefonata al 112: "Venite, c’è uno con una carabina che spara dal terrazzo". Gli agenti arrivano venerdì sera bardati di giubbotti antiproiettile e mitra nei pressi di un palazzo di Villa San Martino. Allarme alto, poi si scoprirà che la situazione è meno grave del previsto. Perchè a uno dei piani bassi c’è un 31enne, originario del sud, che poche ore prima ha fatto l’acquisto: una carabina nuova di zecca, e quindi vuole provarla. E lo fa sparando dal suo balcone.

Lui dirà ai poliziotti che sparava in aria, e infatti non ci sono persone o animali feriti dagli spari, con i pallini di piombo, e neanche danni a cose. Fatto sta che si tratta di una attività illecita, in quanto pericolosa, e per questo sanzionata dalla legge: non a caso i poliziotti denunciano l’uomo per il reato di esplosioni pericolose in luogo pubblico. A quel punto gli spari si interrompono. Il 31enne poteva detenere liberamente la sua carabina, visto che questa ha una potenza inferiore ai 7,5 joule, oltre i quali invece serve il porto d’armi. Di certo, non poteva sparare dal terrazzo.