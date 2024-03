Spareggi, ecco tutte le date

Il Comitato Regionale della Figc ha pubblicato le date di svolgimento di eventuali gare di spareggio dei campionati di Eccellenza e a scendere quelli delle categorie cosiddette minori. Un comunicato atteso da chi dovrà fare gli straordinari al termine dei regolari campionati. Nello stesso comunicato vengono stabilite anche le date di svolgimento delle gare di playout e playoff dei relativi campionati. In Eccellenza il calendario delle gare dei playoff sono state fissate pe domenica 5 maggio (Primo turno), domenica 12 maggio la finale playoff.

Qualora si rendesse necessario effettuare gara di spareggio per determinare la vincente del campionato le suddette date subiranno modifiche. Per i playout queste le date: domenica 5 maggio eventuale spareggio, domenica 12 maggio turno unico. In Promozione queste le date delle partite: Playoff domenica 5 maggio eventuali spareggi, domenica12 maggio primo turno e domenica 19 maggio finale playoff. Domenica 26 maggio si giocherà lo spareggio vincenti finali playoff.

Per i playout si scenderà in campo domenica 5 maggio (per eventuali spareggi). In Prima categoria il calendario prevede per domenica 12 maggio eventuali spareggi playoff, domenica 19 maggio il primo turno e domenica 26 maggio la finale playoff.

Domenica 2 giugno spareggio vincenti finali playoff. Riguardo i playout di categoria questi si giocheranno gli eventuali spareggi domenica 12 maggio . a seguire domenica 19 maggio il primo turno .

Riguardo la Seconda categoria i playoff si giocheranno domenica 12 maggio (Eventuali Spareggi), domenica 19 maggio primo turno, domenica 26 maggio finale playoff e domenica 2 giugno spareggio vincenti finali playoff.

Playout domenica 12 maggio (eventuali spareggi) e domenica 19 maggio turno unico. Quindi per diverse squadra ci sarà ancora da soffrire fino quasi a ridosso dell’estate, ma tutto questo è una consuetudine dei vari campionati dei dilettanti. Il Comitato regionale precisa che riguardo i Campionati di Promozione, Prima categoria e Seconda Categoria, pur essendo calendarizzate nella giornata di domenica, verranno disputate, salvo diversa indicazione, nel giorno in cui la squadra ospitante ha disputato le gare nel corso del campionato.