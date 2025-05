Spareggi nazionali: Vianese sfida K Sport Montecchio Gallo per la promozione

Appuntamenti importanti in questo fine settimana per i dilettanti. In Eccellenza domenica (ore 16) si giocherà la gara di ritorno del primo turno degli spareggi nazionali tra la Vianese e la K Sport Montecchio Gallo. All’andata come è noto la vittoria ha arriso (di misura) alla squadra emiliana, ma la K Sport ha tutte le possibilità di passare il turno, forte di un tecnico preparato e di una rosa ben assortita e con giocatori di qualità. La società ha messo a disposizione dei tifosi per questa trasferta un pullman gratuito. Nessuna partita invece in Promozione. Scendendo in Prima categoria sabato pomeriggio sono in programma gli spareggi tra vincenti i playoff dei rispettivi gironi: San Costanzo- Ostra Calcio e Borgo Mogliano- Montalto.

Si giocherà invece sabato pomeriggio allo ‘Spadoni’ di Montecchio alle ore 16 la finale playoff di Seconda categoria tra l’Olimpia Macerata – Della Rovere Calcio. In palio la promozione in Prima categoria. L’Olympia Macerata Feltria arriva a questo importante match dopo aver chiuso il campionato (nel girone A) con più di 10 punti di distacco dalla terza classificata e quindi promossa direttamente alla finale playoff, mentre il Della Rovere ha vinto sabato scorso la finale del girone B contro il Cuccurano per 3-1 grazie alle reti di Pagnetti, Vitali M. e El Kheir. Riccardo Vergari, direttore generale del’Olimpia Macerata Feltria cosi presenta il match di sabato prossimo: "Non vediamo l’ora di scendere in campo, è stata una lunga attesa ma finalmente ci siamo, sarà sicuramente una bellissima partita, l’intero paese è in fermento per questa finale nella speranza di conquistare una promozione in Prima categoria che ormai manca da troppi anni". "Tutti i giocatori, staff tecnico e dirigenza – aggiunge il direttore sportivo Raffaelli- si meritano questo traguardo dopo l’ottimo campionato fatto. La squadra di mister Cottini si è preparata bene a questa finale, speriamo bene, manca un ultimo passo per regalare una grandissima gioia a tutti i tifosi ". Il regolamento prevede che se al termine dei novanta minuti regolamentare il risultato fosse in parità si dovranno giocare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, perdurando ancora il pari saranno d’obbligo i calci di rigore. Sia l’Olimpia Macerata Feltria che il Della Rovere (allenata da mister Luca Vitali) sono due squadre che in campionato hanno dimostrato di saperci fare, ora una delle due sabato prossimo festeggerà, è previsto a Montecchio (campo neutro) la presenza di un folto pubblico.

Ritornando a sabato scorso, la partita Hellas Pesaro- Vf Adriatico valevole per i playout del girone B di Seconda categoria ha visto il successo dell’Hellas Pesaro del presidente Cancellieri per 3 a 1. Per la Vf Adriaco l’amarezza della retrocessione in Terza categoria.

Amedeo Pisciolini