Spareggio Eccellenza: Maceratese e K Sport Montecchio Gallo in attesa di una sede

Lo spareggio per decretare la vincente del campionato di Eccellenza tra la Maceratese e la K Sport Montecchio Gallo che si dovrà giocare domenica prossima non ha ancora una sede stabilita. Sembra infatti che sia ‘saltato’ il Bianchelli di Senigallia. Oggi molto probabilmente se ne saprà di più con il rientro del presidente della Figc Ivo Panichi ieri in Romagna per il torneo delle Regioni (calcio a 5).

A presentarci questo big match che, e non è un eufemismo, vale una stagione, è mister Gianluca Fenucci uno dei tecnici maggiormente conosciuti nelle Marche. Allenatore professionista ha allenato molte squadre della regione, tra cui Jesina, Tolentino, Fermana, Civitanovese e Biagio Nazzaro. Ad Urbania, 6 anni fa, in Eccellenza raggiunse con il team durantino i playoff.

"L’epilogo del campionato è stato inaspettato ma probabilmente giusto-commenta Fenucci- Non pensavo che il Montecchio sarebbe uscito sconfitto dal Montefeltro ma l’Urbino ha fatto la sua partita e il risultato consente alla Maceratese di avere una seconda chance. Lo spareggio di domenica prossima a Senigallia sarà equilibrato: una partita aperta ad ogni pronostico. Una partita che potrebbe anche concludersi ai rigori. Del resto sono di fronte le due squadre migliori del campionato: le due squadre che hanno sempre battagliato a distanza tra loro e che vantano ottimi organici e bravissimi allenatori. Con Peppe Magi mi lega un’amicizia di lunga data: abbiamo giocato insieme in anni splendidi alla Vigor Senigallia. Gli voglio bene e lo stimo per tutto ciò che ha fatto da calciatore prima e da allenatore poi. Ha condotto benissimo una squadra molto attrezzata: è mancata la ciliegina sulla torta ma lo spareggio premia comunque una realtà quella del Montecchio a cui sono legato perché ho allenato la squadra in un lontano e tribolatissimo campionato di serie D. Bravo, bravissimo anche Matteo Possanzini, un mister della nouvelle vague che crede fermamente in alcuni principi di gioco che ritengo validi. Non sono un integralista ma veder giocare le squadre di Possanzini è un piacere così come quelle di Magi. Alla fine lo spareggio mette di fronte anche due ottime società. A Montecchio ricordo con piacere l’era dei presidenti Canti e Pedini, di Mazzoli e di altri ma la dirigenza pesarese ha dimostrato di organizzare una squadra e una società di prim’ordine. A Macerata si ha molta fame di calcio e la storia dei biancorossi parla da sola".

"Un’arma in più – conclude Fenucci- potrebbero essere i tifosi: quelli della Maceratese sono tantissimi e molto calorosi. Montecchio – Maceratese secondo me sarà una partita molto equilibrata: ottime intelaiature, individualità eccellenti, alcuni giocatori potrebbero giocare in C e giovani molto interessanti. Pronostici? Non mi piace farne anche se la Maceratese a livello morale e di entusiasmo giunge all’appuntamento con qualche favore in più ma Magi e il Montecchio hanno le armi per incendiare la sfida".

Amedeo Pisciolini