Spari in strada, trovato un bossolo e munizioni

I carabinieri hanno ritrovato un bossolo, nei pressi del luogo dello sparo, e una scatola di munizioni a salve, piena per metà, nell’auto dello ’sparatore’, il 26enne che ieri ha esploso un colpo con una pistola scacciacani davanti alla farmacia di Lucrezia, creando il panico. Ma della pistola ancora nessuna traccia. Intanto stanno valutando eventuali reati, tra cui il procurato allarme, giacché la detenzione dell’arma, una scacciacani di libera vendita, non rappresenta un illecito, a meno che non la si usi per minacciare qualcuno. Questi i dettagli emersi dopo l’episodio avvenuto martedì pomeriggio, lungo la via Flaminia, nei pressi della farmacia Sella, nella frazione di Lucrezia. Intorno alle 18,30, l’operaio di Calcinelli, in stato di forte alterazione, ha esploso un colpo di pistola in aria con la sua scacciacani, forse per una lite. L’uomo, dopo essere stato placcato dai carabinieri, è stato sottoposto a Tso e ricoverato in Psichiatria a Fano. Stando a quanto ricostruito, anche grazie alle videocamere, il 26enne è entrato in un bar nelle vicinanze della farmacia, uscendo poco dopo la consumazione. Una volta in strada, avrebbe discusso animatamente con altre persone, fino a reagire con lo sparo. Non è chiaro cosa abbia scatenato la sua rabbia, ma è certo che si trovasse già in uno stato di estrema agitazione, forse per aver bevuto troppo. Dopo lo sparo, i carabinieri, giunti sul posto muniti di giubbotti antiproiettile e pronti ad affrontare ogni evenienza, l’hanno bloccato.

Marco D’Errico