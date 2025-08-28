Spari a salve in piazzale Matteotti a Pesaro: il Prefetto convoca il Comitato per l’ordine pubblico

Pesaro, 28 agosto 2025 – Tre colpi in piena notte, urla e telefonate al 112. Non era una sparatoria, ma poco ci mancava: a far tremare i residenti di piazzale Matteotti, ieri notte alle 00,40, sono stati i colpi esplosi da una pistola scacciacani.

Un gesto di incoscienza compiuto da un gruppo di giovani che, tra schiamazzi e petardi, ha pensato bene di movimentare così la serata. Due Volanti sono intervenute, hanno identificato i responsabili e recuperato l’arma. Un episodio che arriva a meno di 24 ore dalla rissa di martedì sera, quando quattro ragazzi originari del Bangladesh erano diventati bersaglio di un branco che staziona abitualmente in piazza: prima insulti, poi bottiglie di vetro e oggetti scagliati addosso. Anche in quel caso, identificazioni immediate e denunce in arrivo.

La sequenza di fatti ha acceso i riflettori sulla piazza al punto da spingere il Prefetto di Pesaro-Urbino, Emanuela Saveria Greco, a convocare d’urgenza il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Attorno al tavolo si sono riuniti i vertici delle forze di polizia e il Comune. Una presa d’atto che la questione Matteotti non è più “solo” un fastidio per i residenti, ma un problema di ordine pubblico. “Le Forze di polizia, sempre presenti nel territorio, hanno tempestivamente effettuato interventi e controlli delle persone coinvolte – si legge in una nota -, identificandole con immediatezza e procedendo con i provvedimenti del caso. Durante la riunione il Prefetto ha richiamato l’attenzione al mondo giovanile considerando che, spesso, alcuni comportamenti possono essere manifestazione di disagi più profondi. Al termine dell’incontro è stata pianificata l’intensificazione dei controlli con la previsione di ulteriori servizi e iniziative delle Forze di Polizia nell’ambito della zona in argomento”.