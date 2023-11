Spari in strada, scoppia il panico

Lucrezia (Pesaro Urbino), 15 novembre 2023 – Spara un colpo di pistola in aria dopo un diverbio e terrorizza gli avventori di un bar e della vicina farmacia. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, nella frazione di Lucrezia di Cartoceto, lungo la trafficata Flaminia, tra il bar Peter Pan e la farmacia Sella. L’uomo, un operaio di 26 anni di Calcinelli, in stato di forte alterazione, è stato poco dopo bloccato dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale, mentre tentava di divincolarsi e fuggire. Il giovane è stato visitato dai sanitari del 118 e trasportato in Psichiatria.

Sono passate da poco le 18,30 quando uno sparo fa sobbalzare i passanti e i gestori dei vicini negozi. Un giovane, che poco prima era entrato barcollando nel bar, impugna una pistola, risultata poi una scacciacani e non ancora trovata dai carabinieri, ma tutti pensano che si tratti di un’arma vera. Non è ancora chiaro perché abbia esploso il colpo, nei pressi della farmacia, ma alcuni testimoni hanno riferito di un alterco scoppiato nel bar e poi proseguito in strada, anche se si fa strada in un primo momento l’ipotesi di una tentata rapina, poi smentita dalla farmacista.

Viene quindi lanciato l’allarme e sul posto si precipitano alcune pattuglie di carabinieri, sia dal comando di Colli al Metauro, sia da quello di Fano. L’uomo appare agitato e urla frasi ingiuriose, mentre i militari dell’Arma lo circondano per bloccarlo. Sono momenti concitati e difficoltosi, perché il giovane si ribella e non ne vuol sapere di arrendersi. Un gruppo di cinque carabinieri lo riesce infine a bloccare, a fatica, e si rende necessario ammanettarlo. Difatti, malgrado l’uomo fosse stato bloccato e in attesa di essere visitato da un medico, continuava a inveire contro i militari dell’Arma e a dimenarsi con forza.

Sul posto, il marciapiede tra la farmacia e il bar, si sono radunati, sbigottiti, gli avventori dei vicini locali e molti passanti. Poco dopo è arrivato anche il sindaco Enrico Rossi, che ha autorizzato l’Aso, l’accertamento sanitario obbligatorio, che prelude il trattamento sanitario obbligatorio. Il giovane è stato poi trasportato al Santa Croce di Fano, dove è stato ricoverato in Psichiatria.

I carabinieri intanto hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e soprattutto ritrovare la pistola con cui il giovane ha sparato. L’arma pare sia sparita poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Per i carabinieri vi sarebbero pochi dubbi sul fatto che si tratti di una pistola a salve, del tipo scacciacani, ma la conferma ufficiale giungerà solo dopo il suo ritrovamento. Il 26enne l’ha probabilmente nascosta o data nelle mani di un conoscente per farla sparire.