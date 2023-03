"Sparite armi da fuoco, ora servono più sforzi"

La raffica di furti a Fano e Marotta ha preoccupato la prefetta Emanuela Saveria Greco. Che a distanza di poche ore ha convocato d’urgenza ieri mattina e forze di polizia per coordinare i controlli. Al telefono, la dottoressa Greco dice: "Non possiamo sottovalutare ciò che è accaduto".

Che cosa ha deciso?

"Ho chiesto ai comandanti di carabinieri, polizia, polizia locale e finanza di organizzare al meglio i controlli ed aumentare i passaggi delle pattuglie nelle strade, anche quelle periferiche".

La convocazione d’urgenza di un comitato per la sicurezza nasce anche dal fatto che il derubato sia un deputato della Repubblica?

"Diciamo che non ci tranquillizza ciò che è stato rubato, ossia due pistole che deteneva l’onorevole Carloni. E’ ovvio che quando parliamo di armi che finiscono in mani sbagliate, l’attenzione deve essere altissima. Per questo, ho voluto riunire le forze di polizia del territorio per non tralasciare nulla nel cercare di scoprire i responsabili di questi furti avvenuti in rapida successione"

Il bottino complessivamente è ingente?

"Sono spariti oggetti preziosi, denaro, monili oltre alle due pistole. Ora non so l’ammontare della refurtiva né le modalità dei fatti ma questa presenza di malviventi va ulteriormente fronteggiata e, mi auguro, fermata".

Sembra che a Villa Fastiggi le incursioni nelle case non ci siano più state

"Sì, nel quartiere non si sono più verificati furti e questo è un primo obiettivo raggiunto grazie agli sforzi che sono stati fatti dalle forze dell’ordine per garantire maggiori controlli e pattugliamenti. Un metodo che intendiamo ripetere nel territorio di Fano"

ro.da.