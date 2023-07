Spariti gli stalli degli scooter Solo parcheggi per il Charlie

Da qualche giorno, in viale Marconi, angolo viale Trieste, non ci sono più gli stalli per il parcheggio degli scooter. Al loro posto, per circa 11 metri di lunghezza, ci sono delle catenelle e dei cartelli che informano su una novità. Lo spazio è riservato alle auto dei clienti dell’hotel Charlie, ex Cruiser. C’è anche un cavalletto con un foglio che ricorda l’esistenza di una ordinanza, la numero 1732023, che stabilisce appunto lo sfratto degli scooter per fare posto alle auto dei clienti del Charlie.

Il riferimento all’ordinanza è sbagliato. La numero 173 risale al febbraio scorso e riguarda via Battisti per dei lavori su quella strada. In questo caso si tratta di una concessione all’Hotel Charlie che è stata data dall’ufficio attività produttive per esigenze comprovate. E’ già successo con l’hotel Ambassador, che ha ottenuto degli stalli per i clienti e prima ancora con lo stesso Excelsior in via Nazario Sauro. In questo caso, essendoci la Ztl davanti all’ex Cruiser, era oggettivamente impossibile per i clienti arrivarci con l’auto. Così l’ufficio Attività produttive hanno concesso l’occupazione del suolo pubblico che comunque non è gratuito. Dice l’assessore Enzo Belloni: "Posso dire che tutti gli stalli per gli scooter che sono stati cancellati verranno messi realizzati dall’altro lato della strada. I lavori di sistemazione e di delimitazione degli spazi verranno fatti a breve. Ed è quello che abbiamo portato a termine anche in altre parti per diversi alberghi".

Davanti alla catenelle poste dall’hotel Charlie ci sono altri locali che si sono visti improvvisamente privare dei parcheggi per i propri giovani clienti. Ma come ha sottolineato l’assessore Belloni, nuovi stalli per scooter verranno realizzati al più presto sul lato opposto, dove ora ci sono le strisce blu per il parcheggio di vetture di avventori e bagnanti.