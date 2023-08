Sparse in città le opere di Torcoletti

È visitabile fino al 5 settembre la mostra “Cultura vittoria sul tempo“, dello scultore Enzo Torcoletti. Le sedi sono quattro cortili dell’Ateneo: palazzo Bonaventura, palazzo Battiferri, palazzo Passionei e biblioteca San Girolamo. Enzo Torcoletti, vero ambasciatore delle arti, riconosciuto a livello internazionale, è nato in Italia anche se il suo percorso artistico l’ha svolto in Canada e poi negli Stati Uniti, dove ha sviluppato la carriera. Per 36 anni ha insegnato scultura, disegno e storia dell’arte al Flagler College di St. Augustin. Negli ultimi cinquant’anni, Torcoletti ha creato sculture per mostre e commissioni di prestigio. Le sue opere sono state esposte in numerose mostre personali negli Stati Uniti e all’estero. Tra i suoi progetti più significativi, si collocano la commissione di una scultura di 4 metri e mezzo in bronzo e marmo per il Baptist Medical Center e una maestosa scultura di dodici metri e cinquanta tonnellate per il Koger Center, entrambe situate a Jacksonville. Le opere di Torcoletti sono presenti in importanti collezioni, tra cui il The Mint Museum, il Jacksonville Museum of Modern Art, il Cummer Museum of Art, il Philips Lighting Museum (Paesi Bassi), la Florida National Guard, Bell South, Bank of America, Embry-Riddle Aeronautical University, Denison University, Urbino Resort e molte collezioni private. Oggi, Enzo Torcoletti divide il suo tempo tra la sua casa a St. Augustin, in Florida, e la sua dimora ad Abbadia di Naro, tra Marche e Toscana, mantenendo vivo il suo straordinario talento artistico. La mostra “Cultura, Vittoria sul Tempo“ rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’universo artistico di Torcoletti, opere che si fondono con l’atmosfera dei cortili di Ateneo.

g. v.