Spartiti rossiniani a tavola abbinati ai vini delle fate

Rossini a Fossombrone: i vini della Collina delle fate (foto), concepiti con spirito francese, e i vizi golosi del cigno, indagine organolettica sulle tracce di Rossini alla vigilia di Pesaro capitale della cultura. Questo il tema della cena studio in programma venerdì 29 settembre all’azienda "Collina delle fate" di Fossombrone (info 348 4410136) condotta da Otello Renzi, "Rossinologo" dal 1980. Il programma: "Bere bene a Parigi, i vini di Rossini" (relatore Otello Renzi) e "La finezza d’oltralpe come scelta enologica nella collina forsempronese" (relatore Martina Berloni), con degustazione meditata dei vini de "La Collina delle fate". Quindi gli "spartiti golosi" da assaggiare, gli antipasti Hors d’ouvre, primo servizio di credenza: insalata Benedetta Suor Angelica, "appetitosa insalata che risulta – spiega Renzi – da una lettera a isabella Angelica Colbran, che sarebbe poi diventata sua moglie, riportata da “ le Muse in cucina del 1965”: lattuga e misticanza, senape inglese, olio extra vergine di oliva, aceto francese, prudenza di succo di limone, tartufo nero liscio. In abbinamento M’Arte Brut Metodo Classico Chardonnay e Pinot nero vendemmia 2017 sboccatura 2022 La Collina delle Fate". A seguire: polottine di pesce farcite alla Fenice, primo servizio di cucina: "Dal soggiorno di Rossini a Venezia e Napoli 1819: filetti di baccalà in polpette , pangrattato e parmigiano, aglio, vino bianco con crema di ceci, ceci interi e mousse di cipolla. In abbinamento Alfresco Chardonnay 2018 La Collina delle Fate", aggiunge Renzi che introduce anche il terzo piatto: "Minestra asciutta, secondo servizio di cucina, maccheroni golosi o alla Rossini, dall’archivio Traglia-Musti di Roma, ricetta di sua invenzione: maccheroni di Napoli di grosso calibro, scottati e successivamente messi in acqua fredda. A parte preparare un ripieno di fegato grasso d’oca, tartufi neri, prosciutto crudo, torlo d’uovo, funghi secchi, il tutto passato al tritacarne pepe e crema di latte. La salsa veniva siringata nei maccheroni posti ordinatamente in una casseruola, gratinati al forno con burro di nocciola, parmigiano grattugiato e prudenza di pomodoro perché non prevalga su tutti gli ingredienti. Vino: Adagio Marche Chardonnay Igt 2015 La Collina delle Fate". Terzo servizio di cucina sarà il coscio di tacchino farcito di tartufo: "Gioachino – spiega Otello – confessò di aver pianto solo tre volte nella vita: quando gli fischiarono la sua prima opera, quando sentì suonare Paganini e quando durante una gita in barca gli cadde in acqua un tacchino farcito di tartufi. Ingredienti sono le cosce di tacchino, tartufo nero, pancetta, pangrattato, parmigiano, uovo, aglio, vino. In abbinamento Arte Sìa Marche Igt Pinot Nero 2018 La Collina delle Fate. Infine il dessert, secondo servizio di credenza: tortino di frutta "Figaro", interpretazione della Torta Guglielmo Tell con mela e zucchero, attribuita a rossini e al celebre Careme, lo chef dei Rothschild: tartelletta con crema e frutta fresca. Come congedo rossiniano La Barbajada".

d.e.