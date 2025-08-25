Spazi sociali, il duello: "Che errore affittare i 450 mq a Gimarra"

"Il compito di un Comune non è fare investimenti e affittare gli spazi ristrutturati, ma metterli a disposizione del quartiere e della città". L’ex sindaco di Fano Massimo Seri, candidato al consiglio regionale nella lista Matteo Ricci Presidente, critica la decisione della giunta Serfilippi di affittare il primo piano dell’immobile di via Cena a Gimarra che, a piano terra, già ospita il centro civico ed è utilizzato da diverse associazioni. Quella porzione di edificio era stata acquistata dal curatore fallimentare durante la prima giunta Seri e faceva parte di quella che per anni era conosciuta come l’incompiuta di Fano Alta (ex colonia Tonnino), oggi trasformata in appartamenti.

"Gli spazi sociali – prosegue l’ex sindaco – sono fondamentali per i quartieri, ne garantiscono la vivacità, alimentano la crescita sociale e la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini, dai bambini alle persone della terza età".

Quella porzione di immobile ristrutturata dalla precedente amministrazione, al piano terra ospita già il centro civico, mentre la parte superiore di circa 450 metri quadrati è libera. Spazio che la giunta Serfilippi ha deciso di dare in affitto, mediante pubblica manifestazione di interesse, per 5 anni, rinnovabili per altri 5, all’importo di 17.000 euro all’anno più Iva.

"Tutte le entrate sono importanti – commenta Seri – ma non parliamo di una somma che fa la differenza per la vità del Comune di Fano. Mentre gli spazi pubblici sono vitali per le comunità, soprattutto nelle aree periferiche in quanto favoriscono la nascita di iniziative e incentivano la partecipazione. Ogni quartiere – conclude l’ex sindaco di Fano – dovrebbe avere spazi ampi come quelli di Gimarra, soprattutto per sostenere le associazioni che vivono adesso momenti difficili legati al ricambio generazionale".

Anna Marchetti