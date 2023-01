"Spazi sociali in ogni quartiere" Fanesi lancia il ’Community hub’

"La città pubblica sarà il vero motore del nuovo Prg: il modello che proponiamo per ogni quartiere prevede la possibilità di creare community hub, luoghi e spazi condivisi per favorire le relazioni. Alcuni già esistono come il centro civico di Sant’Orso, altri li abbiamo individuati come a Metaurilia, altri ancora sono da creare". Secondo l’assessore all’Urbanistica e vice sindaco Cristian Fanesi, la città pubblica sarà l’elemento portante del nuovo Piano regolatore generale che, da questa settimana, ha iniziato il percorso di presentazione e confronto con i consiglieri comunali e il tavolo economico. Seguiranno presentazioni con le categorie, i professionisti e i cittadini. "Con questo Prg – spiega Fanesi – vogliamo mantenere la nostra identità, che punta alla conservazione e alla riduzione del consumo del suolo e alla tutela del centro storico, del porto, e delle aree che, nel ‘900, si sono sviluppate intorno al centro".

Lunedì si è svolto il primo dei quattro incontri previsti per gennaio con i consiglieri comunali, per fornire loro gli strumenti di lettura di quello che, secondo Fanesi, non è una semplice variante generale ma un nuovo Piano regolatore: "Cambiano la veste grafica, le norme e la zonizzazione (la suddivisione del territorio in aree, ndr). Sarà un Prg digitale, facilmente accessibile e chiaro". Per quanto riguarda le aree di sviluppo private "abbiamo bilanciato le previsioni urbanistiche in modo che si possano realizzare". E ancora: "Metaurilia avrà una forte vocazione turistica, mentre per le terme di Carignano terremo conto delle richieste degli imprenditori, tutelando ambiente e panorama".

Fanesi coglie anche l’occasione per respingere le critiche mosse dall’opposizione e in particolare da M5S: "La convocazione del primo appuntamento sul Prg è stata fatta con anticipo e per nulla in sordina. Invito Mazzanti che ci accusa di aver trattato i consiglieri come ‘scolaretti sciocchi’ ad andare a scuola e a imparare a stare al mondo".

Anna Marchetti