"Spazio a tutti per migliorare la città". Lanzi, prime parole da candidato

"Mi candido perché Pesaro è una città che da troppi anni vive una condizione di esclusione dalle scelte di molta parte della comunità". A parlare è Marco Lanzi, candidato a sindaco, finalmente ufficiale dopo giorni di indiscrezioni, della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni amministrative. "Parlo – spiega – dei giovani, degli imprenditori, delle associazioni, del volontariato e di tante componenti vitali che non riescono oggi ad esprimere il proprio potenziale contributo alla crescita della città. Tutta la mia vita professionale e la mia storia personale e famigliare sono una testimonianza di dialogo, di capacità di ascolto, di confronto con gli attori sociali, i giovani, i soggetti più a rischio. La mia candidatura nasce quindi per offrire alla città un’amministrazione trasparente, capace di dialogare con tutti e di offrire a ciascuno la possibilità di contribuire a costruire il proprio futuro".

E dunque ecco le prime parole ufficiali dell’ex vicecommissario di polizia e segretario provinciale del Siulp che si lancia nell’avventura politica alla guida del centrodestra. Oggi parlerà più ampiamente della sua candidatura, aprendo gli spazi di quella che sarà, in Piazzale Matteotti, la sede elettorale.

L’intervento di Lanzi è stato successivo al comunicato stampa con il quale i coordinatori regionali dei partiti avevano ufficializzato la sua scelta, alla quale mancava solo l’imprimatur definitivo da Roma, dopo quello locale. "Il centrodestra pesarese e marchigiano è felice di comunicare di aver individuato in Marco Lanzi il candidato sindaco per Pesaro – hanno scritto Elena Leonardi (Fratelli d’Italia), Giorgia Latini (Lega Salvini Premier), Francesco Battistoni (Forza Italia) e Antonio Saccone (Unione di Centro) –. Un uomo dello Stato, che in precedenza ha servito come vice commissario di Polizia e che ha dimostrato di avere tutti i requisiti per rappresentare al meglio la coalizione di centrodestra che governa con successo l’Italia e le Marche. Lanzi da diverso tempo si sta interessando anche al mondo del sociale, con una particolare attenzione al disagio giovanile studiando pratiche concrete di contrasto al bullismo e al cyberbullismo".

"Sulla sua figura c’è stata una convergenza unanime da tutti i coordinatori cittadini e provinciali – hanno proseguito i coordinatori marchigiani del centrodestra – una convergenza che i coordinatori regionali hanno apprezzato e sposano in sintonia e sinergia. Marco Lanzi è il miglior volto per dare un nuovo slancio a Pesaro, una città cruciale per le Marche dal punto di vista culturale, sociale e infrastrutturale e con un candidato sindaco credibile come Lanzi il centrodestra si dimostra pronto a dare una storia nuova a una città e a un territorio che rappresenterà, ancora una volta, un’eccellenza marchigiana nel mondo. Buon lavoro a Marco Lanzi – la conclusione – e alle liste partitiche e civiche del centrodestra".

Solidea VItali Rosati