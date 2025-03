"Spazio vitale: non toglietecelo"

"Io abito in zona e devo dire che piazzale Carducci – spiega Marco Tomasucci - a parte qualche buca e qualche avvallamento, mi sembra un punto molto vivo dove quando si svolgono le varie iniziative, come il mercato cittadino per esempio, diventa un bel punto di incontro. Io personalmente lo sfrutterei anche di più per realizzare manifestazioni. Realizzare un parcheggio a più piano secondo me sarebbe un peccato, perché prima bisognerebbe riuscire a sfruttare meglio altri parcheggi che gravitano attorno al centro storico, come quello del Curvone, degli Orti Giuli o di San Decenzio. Certo come abitante della zona è sempre molto difficile trovare in posto per parcheggiare l’auto, anche perché i cittadini per venire in centro storico ovviamente cercano di posteggiare l’auto il più vicino possibile".