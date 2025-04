Spedizione punitiva sotto la scuola, ragazzino preso a calci e pugni. E un suo compagno fa il video

Pesaro, 5 aprile 2025 – Lo hanno fatto scendere dall’aula con un tranello e poi lo hanno costretto a terra, riempiendolo di calci e pugni. In due hanno organizzato una spedizione punitiva da un’altra scuola superiore e, per attirarlo in trappola, hanno utilizzato un suo compagno di classe come esca: “Fallo venire qua con una scusa, poi ci pensiamo noi. Se lo fai ti paghiamo un pranzo al Mac”.

La vittima ha 14 anni e i suoi aggressori soltanto 2 in più. E’ quanto accaduto pochi giorni fa al Campus di via Nanterre, davanti all’istituto tecnico “Bramante Genga”.

A farne le spese è stato un alunno del primo anno accusato di ‘seguire’ il profilo della ragazza di uno dei due su Instagram.

Nel progetto punitivo è stato coinvolto anche un compagno di classe del 14enne che, con la scusa di dovergli parlare, lo ha gettato in pasto agli altri due e poi ha ripreso la violenta aggressione con il cellulare.

“Mio figlio si era fermato a scuola per un corso di recupero – ha raccontato la mamma –, il compagno di classe gli ha detto di scendere che gli doveva parlare ma, da dietro la colonna, sono spuntati fuori gli altri due ragazzini più grandi. Lo hanno portato nel retro della scuola, vicino alla palestra, e lo hanno riempito di botte”.

“Ancora ci provi con lei?”. E’ stata la domanda che ha preceduto il primo schiaffo a cui sono seguite, una dopo l’altra, altre percosse.

“E’ entrato in azione anche l’altro – racconta la mamma –. Gli ha dato un gran pugno in testa, da dietro, e lui ha avuto un mancamento ed è crollato a terra. Hanno iniziato a dargli calci dove capitava. I pochi ragazzini che passavano hanno tutti tirato fuori il telefono per riprendere la scena, nessuno è intervenuto a chiamare aiuto”.

Solo una ragazza ha urlato ai presenti di separarli. Questa calma apparente ha permesso al ragazzo di alzarsi in piedi, ma solo il tempo necessario per essere colpito di nuovo. I due se ne sono poi andati e uno gli ha urlato ‘ricordati lei è mia, non è tua’.

“Mio figlio è rientrato in classe e per la paura non è neanche riuscito a chiamarmi – continua la mamma –. Ha chiesto più volte al professore di andare in bagno perché non stava bene ma nessuno, dalla scuola, ci ha contattati. Quando è tornato a casa, verso le quattro, l’ho trovato con un grande ematoma alla testa, tutto gonfio, gli faceva male ovunque. Siamo corsi all’ospedale dove gli hanno fatto la tac e le lastre per vedere se aveva riportato dei danni. Gli hanno dato 15 giorni di prognosi”.

La famiglia ha presentato denuncia in Questura e chiede alla scuola una presa di posizione netta. “Servono provvedimenti esemplari – contesta la mamma –. Io non ho ricevuto neanche una telefonata da un genitore di loro tre. E mi sono vietata di vedere il video dell’aggressione, mi farebbe troppo male”.