“Speleo Nerone“ il libro di Bani che svela tantissimo

Un viaggio nelle profondità della terra, tra l’ignoto e il buio, alla scoperta dei segreti che da millenni riposano al suo interno incantando ogni animo avventuroso. Un viaggio sul Monte Nerone, tra calanchi, anfratti, buche e rocce che per Marco Bani, 73 anni di Città di Castello non finirà con la presentazione del suo ultimo lavoro “Speleo Nerone“ avvenuta sabato pomeriggio nella bella sala del Castello Brancaleoni a Piobbico ma, come ha annunciato egli stesso, proseguirà ancora e con maggior intensità perché c’è da scoprire “La grande grotta“ nascosta nelle viscere del Monte. Intanto in questo bellissimo volume riccamente illustrato sono state riportare ben 161 grotte (124 ricadenti nel territorio di Piobbico, 10 in quello di Apecchio 27 su Cagli) integrate con le recenti scoperte come quella del 2020 (la Grotta delle Forbici) che alcuni elementi dicono che sia stata frequentata da componenti della famigerata Banda Grossi che terrorizzò queste zone attorno al 1860. Una scoperta che avvenne con il gruppo speleo trasversale chiamato “Banda del Buco“. L’approccio alla speleologia per Marco Bani è iniziato 42 anni fa e dopo aver disceso le principali grotte italiane, ha privilegiato le esplorazioni nella nostra montagna. Fondamentale l’aver scoperto nel 1982 la Grotta dei 5 Laghi. Già da allora incominciò a teorizzare l’esistenza di una grotta immensa nelle viscere del Nerone.

"Il viaggio a volte è più importante della meta – ha spiegato Bani –. Questa montagna mi ha fatto conoscere flora e fauna e i relativi equilibri ecologici. Mi ha fatto toccare con mano le trasformazioni del paesaggio guidate dalle vicende geologiche e dalla recente azione umana". È intervenuta durante la presentazione del libro Rachele Fraternali di Piobbico. Ha introdotto, Paolo Faraoni.

Amedeo Pisciolini