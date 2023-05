Speleologi urbinati protagonisti in Grecia

Si è concluso domenica scorsa, al Rodos Palace di Rodi in Grecia, il primo Convegno Italo-Ellenico di Speleologia in Cavità Artificiali. Il Comune di Rodi ha ospitato speleologi, scienziati e ricercatori provenienti dall’Italia, dal Texas e dalla Grecia impegnati nello studio delle cavità artificiali al fine di organizzare un meeting di confronto e scambio di esperienze e progetti.

Un convegno nato grazie alle prime esplorazioni e pubblicazioni degli speleologi urbinati del GSU prodotte nel 2020 nella splendida isola greca. Venerdì 12, primo giorno del convegno, si sono avviate le tante presentazioni su temi importanti quali le classificazioni e le tipologie delle Cavità Artificiali, gli studi geologici dell’isola, il confronto delle tecniche di scavo tra gli acquedotti romani e quelli ellenistici. Si è poi parlato di miniere e di esplorazioni in sicurezza, di problematiche per la salute derivanti dal verificarsi di particolari condizioni chimico-fisiche e, infine, di luoghi di culto ipogei.

Tra gli obiettivi anche quello di mettere in luce le potenzialità dell’isola per attrarre ricercatori e promuovere un modello di sviluppo sostenibile che metta in risalto le bellezze sotterranee del luogo in modo non invasivo. Con questo proposito, il giorno successivo i partecipanti e alcuni Funzionari della Soprintendenza ellenica accompagnati dagli speleologi, hanno visitato per la prima volta l’acquedotto di Krana a Lindos, mentre altri gruppi hanno effettuato esplorazioni, rilevato nuove condotte e realizzato la prima visita virtuale dell’acquedotto, sulla falsa riga di quanto già realizzato dal Gruppo Speleologico Urbinate dell’acquedotto romano di Santa Lucia in Urbino.

Una collaborazione che porterà le città e gli speleologi di Urbino e di Rodi a collaborare nello studio delle numerose cavità artificiali presenti sull’isola e ancora inesplorate. Il convegno si è svolto con il contributo del Comune di Rodi, del DOPAR (Assessorato alla Cultura di Rodi) e della Comunità di Lindos, grazie alla co-organizzazione di Aeneia AMKE e Gruppo Speleologico Urbinate e la partecipazione del Comune di Urbino, della Società Speleologica Ellenica, della Società Speleologica Italiana, della Commissione Nazionale Cavità Artificiali – CNCA SSI –, della rivista scientifica Opera Ipogea e della Scuola Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali – SNSCA SSI – .

Tiziano Mancini