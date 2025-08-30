Sperandio: "Il Pd mi attacca, ma in modo anonimo"

"Avrei preferito un interlocutore a cui rispondere anziché la sigla anonima Pd di Urbino: evidentemente nessuno era abbastanza convinto da voler firmare le invettive apparse su queste colonne". Comincia così la risposta di Gabriele Sperandio, candidato urbinate dell’Udc, agli attacchi del Partito democratico, che l’ha accusato di trasformismo politico e di memoria corta sulla questione degli studentati.

"A ogni modo, il Pd ha annotato “con una certa ironia“ (parole testuali) come io sappia essere sempre al posto giusto al momento giusto – chiosa Sperandio –. Non so se questo sia un difetto: se il momento e il posto giusto coincidono con ciò che penso e con i valori in cui credo mi pare cosa buona e lecita. Trovo meno “lecito“ il comportamento di coloro che, per far piacere al partito, cambiano idea. Certo è che se il Pd ha una certa ironia, gli servirà altrettanta autoironia. Gli servirà ad esempio per non prendersela troppo con se stesso nello scoprire che rivelare i nomi dei propri iscritti sia una violazione del Regolamento europeo sulla privacy. Anche tralasciando le faccende legali, comunque gravi, gli servirà autoironia quando scoprirà che non rinnego il mio tesseramento. Era il 2019, credevo di trovare un partito e un modo di intendere la politica molto diversi. Così non è stato. Se avessi fatto calcoli politici, avrei aspettato le regionali del 2020 per tesserarmi. Ma, appunto, non era una scelta calcolata. Faccio ancora appello all’autoironia del Pd: quella scelta l’ho fatta, ma non la rifarei. Ecco perché oggi sono candidato con l’Udc, qui ho trovato le idee in cui da sempre credo. Venendo agli alloggi studenteschi, mi si accusa di qualcosa che non conosco: in passato non ho mai esternato apprezzamenti. Ho soltanto sottolineato, a distanza di tempo, che l’acquisto dei collegi da parte della Regione guidata da Luca Ceriscioli, operazione annunciata a ridosso delle precedenti elezioni, è rimasto sulla carta. Confidando di nuovo nell’autoironia del Pd concludo dicendo che l’attuale Giunta regionale, senza clamori, quegli alloggi li abbia trovati. Si, forse su questo avete ragione: ho trovato il posto giusto, quello del fare e non quello delle promesse e delle parole a vuoto".

n. p.