Sperandio presidente di Urca

L’Urca, associazione che opera per la gestione faunistico-venatoria e si concentra sull’area appenninica, ha eletto l’urbinate Gabriele Sperandio nuovo presidente provinciale di Pesaro e Urbino. Trentanove anni, laureato all’Università Carlo Bo, ha frequentato un master in gestione dell’ambiente e della fauna all’Università di Parma.

Spiegano da Urca Pu: "Sperandio ha una notevole esperienza nella gestione faunistico-venatoria ed è grande appassionato della natura e della caccia, in particolar modo di quella di selezione, e ha tutte le carte in regola per portare avanti le sfide che ci aspettano. Urca è un’associazione alla quale aderiscono tutti coloro che intendono operare per la conservazione degli ecosistemi mediante l’esercizio di una gestione faunistico-venatoria moderna, che non può prescindere da scienza e conoscenza".