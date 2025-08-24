Sperandio: "Sbagliano coloro che criticano i nuovi collegi universitari"

"La trasformazione in studentati degli ex hotel Piero della Francesca e Montefeltro è un intervento necessario per risolvere l’esigenza abitativa degli studenti e garantire un alloggio ai meritevoli, anche se privi di mezzi". Gabriele Sperandio, candidato dell’Udc per le elezioni regionali, commenta così l’operazione che porterà alla creazione di 250 nuovi posti letto per gli universitari, tramite l’acquisto del Piero, da parte di Erdis, e quello all’orizzonte del Montefeltro, da parte di privati che si convenzioneranno con l’ente. Poi attacca: "È un grande risultato per Urbino e il territorio, possibile grazie al lavoro di squadra del Ministero, della Regione, di Erdis e del Comune, per questo leggere i commenti dei candidati del centrosinistra e di forze politiche collegate mette il sospetto che non tutti lavorino nella stessa direzione. C’è chi vorrebbe alloggi più belli, senza tenere conto che le risorse stanziate serviranno anche alla riqualificazione. C’è chi disconosce l’importanza di queste due nuovi edifici per l’ospitalità. In campagna elettorale, tuttavia, gli stessi invocavano risorse e investimenti per l’Università. Hanno cambiato idea? Non credo. È che continua il costrutto per cui se le cose le fanno loro va bene, altrimenti no. Spiace però far notare che quando a governare erano loro di questi interventi non abbiamo visto nemmeno l’ombra. Oggi hanno la soluzione per ogni problema; quando potevano farlo, anziché risolvere problemi ne hanno creati. Gli urbinati ricordano una delibera firmata dalla precedente giunta regionale in extremis che prometteva l’acquisto e la riqualificazione dei Collegi universitari. Solo quella, mai realizzata perché non erano stati previsti i fondi".

