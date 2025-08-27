"Sperandio, un nome che spunta sempre con il partito giusto"

Il Partito democratico di Urbino osserva "con una certa ironia" la candidatura alle regionali di Gabriele Sperandio, in corsa con l’Unione democratica di centro a sostegno di Francesco Acquaroli. "Un nome che sembra spuntare sempre al momento giusto, col partito giusto", commentano i membri del Pd: "Fino a poco tempo fa fu tesserato del Pd, oggi all’Udc. Più che un percorso politico, un salto di casacca a seconda della convenienza. Emblematico anche il suo recente articolo sul Resto del Carlino in merito ai collegi universitari: quando a governare erano il Pd e il presidente Luca Ceriscioli, Sperandio taceva o applaudiva. Oggi, per guadagnare qualche titolo di giornale, scopre all’improvviso che "tutto è sbagliato". Una memoria selettiva che ha più a che fare con la convenienza elettorale che con la coerenza politica. A volte il trasformismo porta a dimenticare le cose o a far finta di dimenticarsele. La ricerca di posti per gli universitari da parte di Erids cominciò con il dirigente Angelo Brincivalli e il vicepresidente Tonino Pencarelli quando furono soppressi 250 posti alla Sogesta ristrutturata".

"Poi – riprende la nota – è proseguita con la manifestazione d’interesse, fino a trovare negli ex Hotel Piero della Francesca e Montefeltro gli spazi per recuperare i posti letto. Con finanziamento ministeriale si è acquistato il Piero della Francesca per 124 posti; purtroppo si sono persi 4,5 milioni perché la Regione non è riuscita a intervenire sul Montefeltro. Il Pd non ha mai votato contro tali soluzioni, ci si è solo chiesti come reggerà l’impatto di questi 124 studenti – più quelli che sono previsti nell’intervento al Petriccio dell’Università, circa 250 – il quartiere Piansevero, per parcheggi, servizi, etc. Forse ci si accorgerà che il parcheggio di Santa Lucia, tanto criticato, adesso diventi fondamentale. Il Collegio Tridente doveva essere acquistato dalla Regione, in base accordi tra l’allora rettore Vilberto Stocchi l’ex presidente Ceriscioli. I fondi si erano individuati, ma l’arrivo della Giunta Acquaroli ha affossato tutto. È sempre stata poca l’attenzione della Regione verso Urbino ed è forse grazie all’attenzione del Pd che si è, per ora, bloccato il trasferimento del direttore generale di Erdis ad Ancona. Il Pd ha sostenuto la presidente Agnese Sacchi che è garanzia, affinché l’Erdis rimanga in Urbino, mentre la destra (con il sindaco Maurizio Gambini) voleva nominare persone poi bocciate. S’informi, Sperandio, prima di scrivere".

n. p.