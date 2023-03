"Speriamo che rimanga"

Cesare Magalotti lascia la Breast Unit di senologia dell’ospedale di Urbino. Tra i fiori all’occhiello del Santa Maria della Misericordia, che ha permesso di operare migliaia di donne al tumore mammario e patologie al seno grazie ad un percorso scientifico all’avanguardia e professionalità preparate. La notizia è diventata ufficiale anche se il medico non ha rilasciato dichiarazioni, almeno per ora.

Il direttore della Breast Unit, allievo di Umberto Veronesi, arrivò a Cagli nel 2012 da Lugo di Romagna, poi all’ospedale di Urbino nel 2014 andando a Marche Nord, quindi a Fano, ma rimanendo consulente di Area Vasta 1. Tanti i premi ed i riconoscimenti ricevuti, come quello di Europa Donna Italia.

Suo braccio destro “laico“ nel territorio Vittoria Cioppi, presidente dell’associazione Valeria Onlus, che porta aiuto a tante donne malate, organizzando momenti di divulgazione medico-scientifica e di sensibilizzazione.

"Dai giornali ho saputo della fusione delle due aziende, Marche Nord e Area Vasta 1 in Ast (Azienda Sanitaria Territoriale), suppongo che la consulenza del dottore Cesare Magalotti scompaia. Sono mesi che non lo vedo e non so altro – dice –. Io posso dire insieme alle altre due associazioni del territorio, ovvero Fior di Loto e Andromeda Montefeltro, che siamo state liete della premiazione del Laudato Medico 2022, perché oltre ad essere premiato dalle donne che l’hanno votato e da Europa Donna Italia, è stato premiato dalla commissione scientifica di alto livello che è stata chiamata per l’assegnazione del premio", le parole di Cioppi.

fra. pier.