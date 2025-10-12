Sperimentale al debutto. Mugugni in biglietteria

Paolo Cevoli, con il suo "Figli di Troia" ha portato il cuore dei pesaresi oltre l’ostacolo. Nonostante il trambusto, le polemiche e il doppio salto carpiato del sindaco Biancani per salvare l’amministrazione da una pessima figura con i pesaresi, abbonati alla stagione teatrale del Rossini e non, "lo spettacolo è stato sold out", come conferma il direttore di Amat, Gilberto Santini. Se il fronte artistico è stato ineccepibile, borbottii, perplessità e dubbi sono emersi sul fronte biglietteria.

Questo di metà ottobre è stato il primo appuntamento di una stagione di prosa che inaspettatamente è stata dirottata allo Sperimentale per via della chiusura del Teatro Rossini, a seguito dei lavori in massima urgenza. Il trambusto si era generato quando agli abbonati che hanno chiesto il rimborso non veniva riconosciuta la prelazione, cioé la possibilità di abbonarsi al Rossini, per la stagione 26/27, conservando anche il proprio "solito" posto. A bomba è subentrato il sindaco che ha spento le proteste sul nascere: "Considerata la situazione – ha promesso Biancani – è doveroso garantire il diritto di prelazione anche a chi ha chiesto il rimborso dell’abbonamento". Evidentemente sotto la cenere la polemica ha continuato ad ardere.

"La promessa del sindaco ha calmato gli animi, ma non ha dato certezze – osserva la consigliera di opposizione, Giulia Marchionni –: ho chiesto l’indizione della commissione società partecipate per mettere agli atti la disponibilità di riconoscere la prelazione anche agli abbonati che hanno chiesto il rimborso. Non esiste un documento formale in cui la prelazione viene garantita: non credo sia corretto". La signora Paola ha ritagliato l’articolo del Carlino dove il sindaco dà rassicurazioni sulla prelazione perché ad oggi "è l’unica traccia scritta che ho riguardo alla volontà dell’amministrazione – testimonia –. Allo Sperimentale non andrò perché gli organizzatori non sapevano in anticipo quale posto mi avrebbero assegnato. Non voglio comprare alla cieca l’abbonamento: preferisco scegliere dove sedermi".

Alessandra, altra lettrice, invece ha accettato di seguire la Prosa allo Sperimentale: "Il palco centrale in secondo ordine che avevo al Rossini è il meglio: allo Sperimentale ho pagato ugualmente 250 euro per stare in platea. Solo ieri sera, purtroppo, ho saputo il mio posto per la stagione, non un granché: sono piuttosto lontana dal palco. Vorrei rassicurazioni riguardo la possibilità di conservare il mio posto per tre anni al Rossini, come da convenzione: il 25/26 non dovrebbe essere considerato. Della scarsità di informazioni si sono lamentati in parecchi, mentre eravamo in fila venerdì sera".

Santini di Amat conferma la prelazione per il 26/27: "La parola del sindaco è già una indicazione precisa – osserva –: non serve altro. Amat rispetterà volentieri quanto annunciato dal primo cittadino. Rispetto al resto, tutto verrà comunicato a tempo debito. Abbiamo fatto il massimo per dare i migliori posti possibili. Si è trattato di una causa di forza maggiore: rifare la campagna abbonamenti, per via del cambio di sede, avrebbe messo a rischio l’avvio della stagione di prosa".