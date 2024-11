"Spero che i giovani scoprano la bellezza di questo lavoro"

A commentare il netto calo delle imprese artigiane nella nostra provincia fotografato dall’ufficio studi della Cgia di Mestre, è Michele Matteucci, che oltre ad essere presidente Cna è titolare, insieme al fratello, della Matteucci Wood System, azienda di falegnameria di Montecalvo in Foglia. Un calo di circa 7000 imprese nel nostro territorio negli ultimi dieci anni.

Quali sono, secondo lei, le principali motivazioni e le difficoltà maggiormente riscontrate dagli artigiani?

"L’assoluta incertezza in cui viviamo oggi, che non ci permette di fare alcuna pianificazione della produzione. Negli ultimi anni è diventato impossibile fare previsioni: lo scenario internazionale, tra guerre e crisi che si stanno succedendo, incide sui mercati e sulle produzioni. Oggi riscontriamo un fortissimo calo della domanda da parte delle grandi aziende, che portano quindi a soffrire le attività artigiane più piccole".

Una crisi a cascata?

"Esattamente. Negli ultimi anni, per fare un esempio, abbiamo visto un calo importante dei concorrenti nel settore ed anche per quanto riguarda gli ordinativi, se in passato erano più le aziende a rivolgersi a noi rispetto ai privati, oggi possiamo dire che la domanda di aziende e privati si equivalgono. Questi ultimi si rivolgono a noi perché cercano dei prodotti particolari, che non trovano magari sul mercato, ma è chiaro che viene a mancare la componente delle grandi imprese".

Secondo lei qual è la causa per cui anche le imprese straniere hanno subìto un calo nel nostro territorio, contrariamente a ciò che accade nel resto d’Italia?

"Pesaro e Urbino è una provincia che si contraddistingue da sempre per due settori in particolare, la meccanica di precisione e la lavorazione del legno. Si tratta di settori profondamente specializzati, dove è necessaria una formazione e una preparazione molto alta, per cui anche qui è difficile trovare manodopera. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui a Pesaro non investono gli stranieri, che, come sottolinea anche la Cgia di Mestre, si concentrano maggiormente nei settori del commercio, ristorazione ed edilizia".

Figure specializzate di cui da anni sentite la mancanza.

"Da tanto tempo ormai lamentiamo la difficoltà di trovare personale specializzato da impiegare nelle nostre imprese. Serve maggiore formazione per avere a disposizione personale qualificato, soprattutto nella nostra provincia, dove sono richieste competenze specifiche. Io mi auguro che i giovani, che hanno anche tante idee, riscoprano la bellezza dell’attività artigiana e che ci sia anche un rifiorire del settore che da sempre contraddistingue la nostra provincia".

ali. mu.