Sperona macchina della polizia. Pusher in fuga ferisce un agente

Quando ha capito di essere braccato, invece di fermarsi ha innestato la retromarcia e ha speronato l’auto dei poliziotti in borghese che stavano per bloccarlo. È finita così, con un agente ferito e un arresto convalidato, la fuga di un albanese di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, avvenuta giovedì pomeriggio nella zona di Pantano. Tutto è cominciato durante un servizio antidroga della squadra mobile della polizia, impegnata in controlli mirati sui movimenti di alcuni sospetti spacciatori. Gli agenti, in borghese, avevano notato l’uomo, domiciliato a Pesaro ma solo per un breve soggiorno "turistico", a bordo di un’auto a noleggio, che stava per cedere una dose di cocaina a un cliente. Alla vista della polizia, il 37enne ha improvvisato una manovra evasiva, imboccando una strada laterale per sfuggire al controllo. Uno dei poliziotti, sceso dal veicolo di servizio per intimargli l’alt, ha rischiato grosso: il fuggitivo, invece di accostare, ha innestato la retromarcia e ripartito a tutta velocità, colpendo l’auto della mobile e provocando un violento impatto.

L’agente è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave, ma ha dovuto ricorrere alle cure mediche. La fuga è durata poco. Gli investigatori, già sulle sue tracce, lo hanno rintracciato nel suo alloggio. La perquisizione ha permesso di trovare circa 40 grammi di cocaina pronta per lo spaccio e una somma di denaro in contante, ritenuta provento dell’attività illecita. Accompagnato in Questura, è stato arrestato e ieri mattina, in tribunale, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente il rischio di fuga e di reiterazione del reato. L’auto, noleggiata da pochi giorni, è stata sequestrata insieme alla droga e al denaro.

Le indagini proseguono per ricostruire la rete di contatti e i canali di approvvigionamento dello stupefacente. Per l’agente ferito, solo qualche giorno di prognosi. L’uomo, invece, si trova nel carcere di Villa Fastiggi, a disposizione dell’autorità giudiziaria. E’ l’ennesimo turista dello spaccio intercettato dalla polizia. Arrivano dall’Albania con un visto turistico, restano tre mesi, vivono nell’ombra senza una residenza stabile, e portano cocaina. Un via vai silenzioso ma continuo. Piccoli gruppi si alternano come in un turno di servizio: arrivano, si muovono con auto a noleggio, riforniscono il mercato locale e ripartono prima di destare sospetti, lasciando il campo ad altri connazionali pronti a subentrare. Una rotazione precisa, organizzata, che mette a dura prova le forze dell’ordine e racconta di un narcotraffico sempre più fluido.