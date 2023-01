Spese di rappresentanza da monaci tibetani

Ricordate le ’spese pazze’ dei politici? Ogni volta che andavano in missione per congressi, incontri e gemellaggi spendevano decine di migliaia di euro in pranzi, cene e alberghi di lusso. Poi la magistratura ha tirato una riga sul Bengodi e improvvisamente si è tornati ad un regime di vita monacale. Come quello adottato da assessori e consiglieri comunali di Pesaro. Prendiamo la consigliera di opposizione Giulia Marchionni. Il 10, 11, 12 e 13 ottobre scorso, è stata delegata a partecipare ad un congresso a Bruxelles su "Young elected politicians", in altre parole sui giovani eletti in politica. Al ritorno ha presentato le note spese sostenute con i vari giustificativi per esser rimborsata.

Eccole, avendole pubblicate per legge sul sito del Comune. Il pernottamento è costato 96,85 euro, compresa la tassa di soggiorno. Il vitto ha comportato la spesa di 101,91 euro. Trasporto: 10,40 euro. Parcheggio aeroporto di Ancona: 50 euro per un totale di 259,15 euro. Apparentemente non c’è il costo del biglietto aereo, forse era omaggio.

Assessore Mila Della Dora: ha partecipato il 26 e 27 marzo a Roma al "Run Rome the Marathon" con pernottamento in hotel per 74,33 euro, tassa di soggiorno 6 euro, pranzo 29,10 euro, cena per 20 euro per un totale di 129,43 euro.

Sempre l’assessore Della Dora ha partecipato a Roma, il 16 maggio, al premio nazionale Enzo Bearzot. Unico costo il pasto: 18,20 euro. Altra trasferta a Roma per il Festival delle città il 12 ottobre. Unici costi: 38,50 il pranzo, 19,0 euro la cena. Infine altra trasferta nella Capitale per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre: 13,20 euro il costo totale. Per un rimborso complessivo del Comune pari a 218,33 euro.

L’assessore Riccardo Pozzi ha partecipato a 5 trasferte, compresa Bruxelles dal 10 all’11 ottobre, per 166 euro di costo di pernottamento e 20 euro di pasto. Altre trasferte a Roma per eventi dell’Anci, con pasto a menù fisso di 17,50 euro e biglietto del treno andata e ritorno di 59,80 euro. Trasferta a Rimini con unico costo portato in detrazione di 18 euro relativo al parcheggio. Ultima trasferta di tre giorni a Roma per il festival delle città Ali per un esborso di 57,50 euro. Il totale delle spese 2022 per l’assessore Pozzi sono state di 364,30 euro. Ma l’Oscar per la migliore prestazione al risparmio va data al presidente del consiglio comunale Marco Perugini che è riuscito a spendere, il 4 ottobre scorso, per partecipare ad un consiglio nazionale di un’associazione la sola cifra di 1,91 euro quale pagamento del parcheggio auto. Ottima prestazione anche per la trasferta a Rimini del 10 novembre per un convegno sulla Sostenibilità: 8,60 euro per il biglietto del treno andata e ritorno. E’ salito a 9,80 euro il giorno dopo per la sosta dell’auto ad Ancona in modo da partecipare al coordinamento dell’Anci. Ha toccato quota 11,20 euro di vitto per la trasferta a Bologna del 20 giugno, ma il record è stato di 21,90 euro per viaggio e soggiorno a Wolfsburg (Germania) per il gemellaggio. Infine, due spese importanti: 162,30 euro per trasferta a Lubiana e 386 euro per viaggio a Roma per un corso di formazione, di cui 150 di iscrizione.

ro.da.