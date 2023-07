Spese pazze, tutti assolti Carloni: "Mai avuto vergogna" Foschi: "Pagina finalmente chiusa"

di Marina Verdenelli

E’ finito con l’assoluzione per tutti gli imputati il processo per le spese facili in Regione, quello sulle presunte irregolarità commesse nelle legislature tra il 2008 e il 2012.

Erano rimasti in giudizio solamente 38 imputati, dopo la prescrizione lo scorso mese di febbraio di altri 16. Erano tutti accusati di peculato perchè stando alla Procura di Ancona non erano chiare le finalità istituzionali dei rimborsi perchè sarebbero stati usati fondi pubblici per spese private. Era contestata una somma di 1,2 milioni di euro. Dopo 9 ore di camera di consiglio si è messo finalmente un punto su un processo che ha riguardato la parte più corposa delle spese sostenute da consiglieri e addetti ai gruppi consiliari.

Si salva dalla sospensione il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, assolto perchè il fatto non sussiste. Stessa formula per Luca Acacia Scarpetti, Fabio Badiali sindaco di Castelplanio, Raffaele Bucciarelli, Gianluca Busilacchi, Giuseppe Canducci, Adriano Camela, Adriano Cardogna, Mirco Carloni, deputato della Lega, Graziella Ciriaci, Giancarlo D’Anna, Sandro Donati, Massimo Di Furia, Paolo Eusebi, Elisabetta Foschi, Enzo Giancarli, Paola Giorgi, Sara Gianni, Dino Latini, presidente Consiglio regionale, Marco Luchetti, Maura Malaspina, Luca Marconi, Enzo Marangoni, Francesco Massi Gentiloni Silveri, Erminio Marinelli, Almerino Mezzolani, Giulio Natali, Rosalba Ortenzi, Fabio Pagnotta, Paolo Perazzoli, Paolo Petrini, Moreno Pieroni, sindaco di Loreto, Giuseppe Pieroni, Mirco Ricci, Angelo Sciapichetti, Gino Traversini, Umberto Trenta.

Il collegio penale presieduto dalla giudice Edi Ragaglia, ha deciso il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per alcuni reati per gli imputati Massimo Di Furia, Franceso Massi Gentiloni Silveri, Sandro Dondati e Mirco Ricci. Non doversi procedere perchè già processati per gli stessi reati in altri capi d’imputazione per Massimo Di Furia, Francesco Massi Gentiloni Silveri ed Enzo Marangoni. Il processo delle spese pazze stentava a decollare per rinvii, difetti di notifiche ed eccezioni presentate dalle difese degli iniziali 55 imputati.

La vicenda inizia a febbraio del 2015, con la notifica della conclusione delle indagini a firma dei pm Ruggiero Dicuonzo e Giovanna Lebboroni, che all’epoca arrivò a 66 persone, quando a capo della procura dorica c’era ancora Elisabetta Melotti.

Il 12 settembre del 2016 l’allora gup Francesca Zagoreo pronunciò sentenza di non doversi procedere per tutti gli imputati. Solo per alcune spese la stessa giudice rinviò a giudizio sei persone: Ottavio Brini, Francesco Capponi, Enzo Marangoni, Francesco Massi Gentiloni Silveri, Massimo Di Furia e Cesare Procaccini. In quattro avevano scelto l’abbreviato, Adriana Mollaroli, Stefania Benatti, Giovanni Zinni e Lido Rocchi, trovando a settembre del 2022 l’assoluzione in Appello. Gli stessi a novembre del 2019 erano stati condannati in primo grado. Anche Francesco Acquaroli, oggi presidente della Regione ma all’epoca consigliere, aveva optato per l’abbreviato e in primo grado fu assolto.

Ecco la dichiarazione a caldo di Mirco Carloni: "Assolto con formula piena, come mi hanno appena comunicato i miei avvocati, Lorenzo Ruggeri e Paolo Biancofiore che ringrazio. Dopo 12 anni di un lungo processo, fatti di trepidazione, perdite di tempo, esborso di denaro, ma mai di vergogna perché sono stato sempre convinto del mio corretto e onesto operato. Tutto questo è servito a dimostrare che non si trattava di “spese pazze”, ma dell’utilizzo di risorse previste dalle norme per adempiere alle mie funzioni di rappresentate dei cittadini, in modo particolare per lo svolgimento dell’attività di controllo nei confronti dell’operato dell’allora maggioranza di centrosinistra che governava la Regione Marche".

Dice un ’altra degli assolti, Elisabetta Foschi: "Esprimo grande soddisfazione per l’assoluzione pronunciata stasera. Avevo già avuto tra i primi una piena assoluzione dalla corte dei conti nel 2013 che mi aveva interrogata, esaminato tutti i documenti e dichiarato consone e attinenti tutte le spese da me sostenute. Oggi dopo undici anni anche il tribunale assolve su quelle stesse spese. Ero fiduciosa del lavoro dei giudici ma certo i tempi complessivi del processo sono stati molto lunghi. Finalmente si chiude questa pagina e con maggior serenità guardo al futuro".