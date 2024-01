Spesi un milione e 700 mila euro in tecnologie per la salute di tutti

Una diagnostica per immagini di ultima generazione all’ospedale di Urbino, con tecnologie presenti in poche strutture. Per la senologia del Santa Maria della Misericordia investimenti regionali di 1,7 milioni euro di cui oltre 100mila raccolti grazie alle donazioni di 500 cittadini di Urbino e del Montefeltro, di associazioni del territorio, aziende e banche. Investimenti che confermano il potenziamento della Breast Unit.

"Un territorio molto unito e sensibile ai bisogni della sanità. È importante dotare i professionisti di queste risorse per offrire qualità – ha detto la direttrice di Ast PU Nadia Storti –. Per l’ospedale di Urbino abbiamo utilizzato una delibera di Giunta regionale che dà la possibilità di avere una Breast Unit (senologia) su più sedi nella stessa provincia. Quindi si risponde alle esigenze delle donne delle aree interne. Non si mettono in discussione i servizi, inoltre nel 2023 abbiamo raggiunto i numeri minimi previsti per la Breast Unit".

Poi Storti ha spiegato nel dettaglio l’investimento: "Si tratta di un impiego di risorse di oltre 1 milione e 700mila euro che impatteranno in modo importante sulla qualità delle prestazioni offerte dalla diagnostica per immagini. In particolare il nuovo mammografo e il macchinario Osna sono un valore aggiunto per la Diagnostica Radiologica Senologica che con il modulo di biopsia, frutto della donazione, rafforza la qualità dei percorsi per le pazienti con diagnosi di tumore alla mammella".

"Tutto questo permetterà alle pazienti di avere diagnosi precoci, puntuali e accurate – prosegue l’assessore alla sanità delle Marche Filippo Saltamartini –. Ma anche garantiere l’aumento degli screening, c’è interesse del servizio pubblico a garantire prevenzione e cura. Stiamo lavorando anche per realizzare un percorso psicologico ad hoc. Questo rinnovamento di dispositivi rende sempre più centrale l’ospedale di Urbino come previsto dal piano socio sanitario. Un ringraziamento a tutti i soggetti che hanno contribuito a raggiungere questo risultato in uno dei reparti di eccellenza del sistema sanitario regionale".

"Sull’ospedale di Urbino non si arretra – ha aggiunto l’assessore alle infrastrutture e all’edilizia sanitaria e ospedaliera delle Marche, Francesco Baldelli –. Gli obiettivi raggiunti non vengono per caso, serve impegno, determinazione e soprattutto una visione. Come Giunta, e lo dimostra la presenza oggi di tre assessori, confermiamo che la Breast Unit non si tocca così come il nosocomio ducale, perché è un presidio fondamentale per la rete ospedaliera regionale e per i cittadini del Montefeltro. Ci sono difficoltà che risolveremo. Dopo anni di tagli, investiamo in sanità. Da subito abbiamo messo in campo la nostra visione, dicendo subito no al progetto dell’ospedale unico, puntando su una rete ospedaliera diffusa su tutto il territorio, senza fare distinzioni". "Una bellissima giornata per queste nuove strumentazioni e perché c’è una comunità che si adopera e lavora per dotare il nosocomio di nuovi strumenti e difenderlo" ha aggiunto Elisabetta Foschi, assessore alla sanità della città.

Presenti, oltre al personale sanitario, l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il sindaco Maurizio Gambini, il presidente della Commissione Sanità Nicola Baiocchi, i consiglieri Giorgio Cancellieri e Micaela Vitri e le associazioni del territorio.