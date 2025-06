"Spesso insegno l’attualità. Ma chi sono i cattivi maestri?"

A difesa della prof interviene la Flc Cgil. "No all’educazione civica come terreno di scontro - si legge in una nota -. Solidarietà ai docenti del Mamiani che hanno svolto una doverosa azione informativa di carattere istituzionale sui referendum. Di fronte ad una consultazione su tematiche che toccano da vicino i giovani e interrogano tutti, la scuola non può e non deve tacere, ma deve permettere agli studenti di svolgere il proprio ruolo di cittadini. I temi della sicurezza sul lavoro, dei contratti e della cittadinanza rientrano tra i contenuti della programmazione scolastica. Esprimiamo una forte preoccupazione per questi attacchi alla scuola, in un paese che sta comprimendo sempre di più gli spazi democratici e di libero confronto tra opinioni diverse".

La prof ha inviato anche una propria replica. "Insegno al Mamiani Lettere Classiche ed Educazione Civica. Fare politica per Aristotele era essere un bravo cittadino; polites, colui che si occupa della polis, era contrapposto ad idiotes, colui che si occupa solo di sé stesso. Nella democrazia ateniese i cittadini erano pagati per andare a teatro, perché dovevano essere informati ed impegnati (...). Politica, nel suo senso più alto, è formazione e informazione. I giovani hanno bisogno di sentirsi parte attiva della loro comunità. Il liceo Mamiani, di cui sono orgogliosa di fare parte, ha sempre fatto politica nel senso più alto: collabora con Amnesty International, promuove percorsi con le associazioni antimafia ed incontri con magistrati ed informa gli studenti su cosa significhi il "dovere civico" del voto. Inizio molto spesso le mie lezioni con i "cinque minuti di attualità" in cui ci soffermiamo a riflettere su ciò che accade nel mondo. Noi adulti, insegnanti e genitori, abbiamo il dovere di educare i giovani all’informazione e all’impegno e questo per me è fare politica. La garanzia sta nella scuola laica e statale che offre una pluralità di posizioni e di punti di vista. Concluderei con una domanda dalla quale mi piacerebbe potesse scaturire un dibattito. Chi sono i cattivi maestri?".

E sul fatto che, nell’intervista pubblicata ieri, si sia riferita agli studenti con il termine ‘ragazzini’ (‘io sono un’adulta e quelli sono dei ragazzini’ e ‘ho le spalle belle larghe per accettare una cosa del genere da un ragazzino’), la professoressa replica: "Non condivido il tono vagamente denigratorio di quel ’ragazzini’. Ho il massimo rispetto per i ragazzi".