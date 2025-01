"Spettacolare il terzo gol, specchio della partita"

I complimenti al Castelfidardo erano arrivati anche all’andata, ma senza portare via punti dal Molise. Stavolta i complimenti gli avversari li hanno fatti di nuovo ai fidardensi che, al contrario di un girone fa, segnano tre gol e conquistano tre punti meritati. Lo sottolinea in sala stampa il mister dell’Isernia Farrocco: "Complimenti al Castelfidardo che sta facendo un campionato grandissimo, una neopromossa come noi’. Fatica invece l’Isernia che perde ancora, ma meriti ai fidardensi guidati da mister Marco Giuliodori che temeva alla vigilia il match contro l’Isernia.

"Sulla carta poteva sembrare facile visto che era una squadra che veniva da una serie di sconfitte consecutive, ma dico sempre che queste squadre qua sono pericolosissime, perché arrivano quasi all’ultima spiaggia ed è per questo che la temevo moltissimo questa partita", confessa mister Giuliodori. Ma Fabbri e compagni dopo una partenza a rilento hanno trovato il vantaggio e da quel momento "abbiamo cominciato a giocare, con corsa e qualità e penso che il terzo gol sia lo specchio della partita stessa". Una rete spettacolare, ciliegina sulla torta di un’altra domenica da ricordare. "Dovremo migliorare qualcosina, ma abbiamo fatto sicuramente bene di fronte a una squadra che per la qualità dei giocatori e il gioco espresso meriterebbe in classifica di più. Forse abbiamo da recriminare qualcosa nel primo tempo con due tre occasioni che potevamo sfruttare meglio, ma meriti e complimenti ai ragazzi che hanno fatto una buonissima partita".