Spettacolo Aita: cambiano le regole del gioco

Due tempi più lunghi invece di tre corti, un limite massimo d’età e uno stile più improntato al combattimento, come in antichità. Il gioco dell’Aita si rinnova per diventare ancora più coinvolgente, in vista della partita che chiuderà la Festa del duca, in programma dall’11 al 14 agosto. "Stiamo introducendo tre novità per renderlo più spettacolare, sicuro e vicino allo spirito che aveva in origine – spiega Gianluca Ceravolo, organizzatore tecnico –. Abbiamo fissato un limite massimo d’età di 55 anni, per ridurre il pericolo di infortuni. C’è poi un ritorno ai due tempi, che saranno da 20-25 minuti: la partita è molto stancante e noi giocatori rischieremmo di arrivare provati alla terza frazione, rendendola meno interessante, inoltre abbiamo visto che un incontro strutturato in due parti coinvolge di più il pubblico. Per quanto riguarda lo stile di gioco, ora è molto più improntato alla lotta libera, prendendo elementi da discipline come judo e ju-jitsu, che al rugby. Stiamo cercando di portare l’Aita verso l’arte marziale vera e propria perché, in fondo, nacque come gioco marziale, simulando il corpo a corpo che si poteva trovare sul campo di battaglia. Combinando lo stile del combattimento con alcune movenze residue del rugby, diventerà tutto spettacolare: avremo ancora dei rugbisti in gara, ma per la maggior parte saremo combattenti. A proposito dei giocatori, c’è stata una grande risposta all’appello alla partecipazione lanciato nel 2022. Sono contento che molti abbiano chiesto di esserci, tra cui diversi marchigiani, della provincia e non, qualcuno dalla Romagna e il solito gruppo in arrivo da Terracina". L’Aita avrà un ospite d’onore, ad aprire e presiedere la partita. Quest’anno sarà Lucia Morico, judoka di Marotta che negli anni 2000 ha vinto medaglie alle Olimpiadi, agli Europei, ai Giochi del Mediterraneo e alle Universiadi. "Ci fa molto piacere avere una donna anche nello sport – commenta Francesca Crespini, presidente dell’Ars Urbino ducale, associazione organizzatrice –. A lei assegneremo in premio “La picena“, statuetta creata dal maestro Pino Mascia, che rappresenta una donna che tiene un giavellotto spezzato, in segno di pace. La conferiremo anche a Ilvo Diamanti, in apertura della Festa del duca". Crespini, poi, fa delle anticipazioni in merito alla manifestazione e al filo conduttore degli spettacoli: "Quelli serali saranno incentrati sull’aereo e sul cielo, vedremo se dedicarli all’astrologia o Ottaviano Ubaldini della Carda, perché si parlerà di pianeti e astri. Non a caso, ne avremo uno di danza verticale nei palazzi, con due danzatori sospesi in aria. Non ci saranno più gli spettacoli di strada, ma musiche in giro per il centro storico, poi una collaborazione con l’Istituto d’arte, allestimenti artistici e per il gioco, mercati e locande. Iil momento centrale sarà la messa in scena a Palazzo ducale de "La giostra del duca", produzione realizzata per noi da Umberto Piersanti, con Paolo Ruffini".

Nicola Petricca