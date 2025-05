Spettacolo alghe rosse: "Ma quali mucillagini. E’ solo il mare ’in amore’"

Un mormorio continuo fatto di passaparola. Ma il tutto sottovoce per evitare la ‘catastrofe turistica’ con gente che disdice le prenotazioni negli hotel e cambia mare. Il problema? Quello delle mucillagini che lo scorso anno hanno in parte compresso il cuore dell’estate. Ora questo incubo – effetto colla sulla pelle e riluttanza a gettarsi in acqua – è tornato a spuntare all’orizzonte "perché basta salire ai piani alti delle abitazioni per vedere il mare colorato", dicono. Un tam tam continuo.

Ma effettivamente a che fenomeno siamo di fronte? Sono tornate le mucillagini prima del tempo? Una spiegazioni che corre contro gli allarmismi arriva da Corrado Piccinetti dell’istituto di Biologia Marina di Fano studioso da sempre nei fenomeni che si verificano in Adriatico.

Piccinetti rispunta l’incubo mucillagini? "Io non ho segnalazioni in questo senso. Per il momento questo fenomeno non esiste ma esendo un processo naturale nessuno può escludere che non possa comunque verificarsi in futuro".

Ma il mare colorato di rosso a cosa è dovuto? "Nel caso di questi giorni siamo di fronte ad una concentrazione di micro alghe rosse. Quando l’accumulo è molto intenso generano un bellissimo fenomeno perché la particolarità di queste alghe è che sono fluorescenti e cioè quando vengono mosse dalle eliche delle imbarcazioni lasciano una scia luminosa. Un vero e proprio spettacolo che consiglio di vedere. Sa come lo chiavano una volta i pescatori questo fenomeno?".

No... "I pescatori lo chiamavano mare in amore".

Quindi l’Adriatico malato non centra nulla? "Assolutamente no. Anzi è vero il contrario e cioè che sono fenomeni ciclici che di tanto in tanto si verificano in mare e quindi indicano che il mare è sano. E questo poi è il periodo delle acque con le alghe rosse. Ora sono davanti alle nostre coste, ma si possono tranquillamente spostare con le correnti, per cui magari ritrovarle anche davanti alla costa romagnola oppure davanti alle spiagge dell’Abruzzo".

E quanto dura questo fenomeno? "Solitamente va avanti per una decina di giorni al massimo dopodiché cessa".

Il fiume Po che inquina, le seppie che non si trovano più e via dicendo: sono tutti discorsi da bar? "Direi proprio di sì. Per quello che riguarda il fiume Po è la solita storia che bisogna comunque trovare un colpevole. Ma in realtà da sempre in primavera piove di più per cui c’è un maggiore apporto di acque dolci".

E le seppie... sparite? "Anche questo fenomeno è legato alle correnti e cioè si spostano da sotto costa verso il mare aperto e viceversa, ma non si muovono in linea retta perché sono trascinate dalle correnti marine. Per cui davanti alle nostre coste se ne trovano ora poche mentre davanti alle coste di Pescara la concentrazione di seppie è altissima. Talmente alta che stanno crollando i prezzi sul mercato".

"Non cerchiamo – conlude Piccinetti – colpevoli dove non ci sono. Questi fenomeni sono un segno che il mare sta bene per cui gli allarmismi sono fuori luogo e destituiti di qualsiasi fondamento scientifico. E infine consiglio, a chi può farlo, di farsi un bel giro in mare aperto per godersi uno spettacolo che è unico".

