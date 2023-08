Spettacolo da non perdere, pure le capre sembrano istruite

di Lorenzo Bavaj

Il secondo titolo del cartellone Rof 2023 è ”Aureliano in Palmira” dramma serio per musica in due atti di Giuseppe Felice Romani, produzione del Rof 2014, riallestita per l’occasione.

Opera commissionata a Rossini per l’inaugurazione della stagione di Carnevale del Teatro alla Scala di Milano nel 1813. Non fu un successo, ma non per colpa della musica di Rossini, quanto piuttosto per la mediocre prestazione dei cantanti. Comunque negli anni seguenti l’opera venne replicata un centinaio di volte (con alcuni tagli e ridimensionamenti) contribuendo alla fama crescente del giovane compositore pesarese.

Allestimento del 2014 firmato dal regista Mario Martone,con le scene di Sergio Tramonti, che realizza una sorta di labirinto attraverso il quale si muovono i personaggi e dove trova posto anche il fortepiano usato per i recitativi che assieme alla esecutrice diventa parte integrante della scena.

I due atti sono piuttosto lunghi ma pieni di buona musica. Sorprende la Sinfonia iniziale che da lì a pochi anni diventerà celeberrima finendo nel “Barbiere di Siviglia” insieme con altri inserti facilmente riconoscibili. Martone fa muovere i cantanti e il coro con sapienza e razionalità: persino delle capre vere introdotte in una scena pastorale del secondo atto sembrano bene istruite sul da farsi!

I protagonisti vocali dell’opera sono il tenore Alexey Tatarintsev che dà voce all’imperatore Aureliano: ruolo molto impegnativo pieno di acrobazie vocali che in qualche occasione mettono in difficoltà l’interprete che tende a forzare un po’ la voce oltre al dovuto.

La regina Zenobia è affidata al soprano spagnolo Sara Blanch: a suo agio nelle agilità possiede una bella voce - non potente - ma sempre gradevole e appropriata, canta il suo difficile ruolo con musicalità e sicurezza. Molto apprezzata dal pubblico - giustamente - che le dedica fragorosi applausi.

Il ruolo di Arsace che nella prima rappresentazione scaligera era affidato al famoso cantante castrato Giovanni Battista Velluti è affidato al mezzosoprano Raffaella Lupinacci: vecchia conoscenza del Rof (dal 2012 con il “Viaggio a Reims“, all’“Italiana in Algeri“ del 2013, “Aureliano in Palmira“ del 2014 nel ruolo di Publia, “La gazzetta“ del 2015 e “Torvaldo e Dorliska“ del 2017). La voce è sicura e potente soprattutto nel registro acuto, un po’ sfocata nel grave. Ma è una caratteristica ormai consueta: mancano i veri contralti! Comunque anche lei riceve sinceri e prolungati applausi!

Prestazioni buone degli altri interpreti minori: Marta Pluda (Publia), Sunnyboy Dladla nel ruolo di Oraspe; Davide Giangregorio (Licinio), Alessandro Abis (gran sacerdote), Elcin Adil (un pastore).

Il coro del Teatro della Fortuna preparato da Mirca Rosciani, manca un po’ di impasto timbrico, ma è sempre attento e preciso .

L’Orchestra Sinfonica G.Rossini è diretta dal giovane greco George Petrou: molto bravo nel curare i colori e le sfumature della partitura segue bene i cantanti e dimostra sempre una grande musicalità.

E’ alla sua prima direzione di opera al Rof (nel 2021 ha diretto un concerto lirico-sinfonico) e ci auguriamo di rivederlo quanto prima sul podio.

In definitiva un bello spettacolo che vale la pena di essere visto!